TOGG çekilişi ne zaman? TOGG çekilişine nasıl katılırım?

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un T10X modeli için ön sipariş süreci başladı. 12 bin T10X için ön sipariş veren vatandaşlar, heyecanla çekiliş tarihini bekliyor. Togg için başvuru ücreti 60 bin TL olarak belirlendi. 2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Peki TOGG çekiliş ne zaman? TOGG çekilişine nasıl katılırım? İşte detaylar

TOGG için ön sipariş başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Yerli otomobil TOGG modellerinden satın almak isteyenler 27 Mart'a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya TOGG'un websitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. TOGG için başvuru ücreti ise 60 bin lira olarak belirlendi. İşte TOGG çekilişine katılabilmek için gerekli adımlar...

TOGG ÇEKİLİŞİNE NASIL KATILIRIM?



TOGG T10X çekilişine katılabilmel için ön siparişler 27 Mart tarihine kadar Trumore uygulamasından ya da Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturarak gerçekleşecek. Başvurular TOGG'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, TOGG çekilişi 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak. Yapılacak olan dijital çekilişle birlikte ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Noter huzurunda yapılacak TOGG çekilişiyle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak.

TOGG ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?



Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

TOGG çekilişinde sipariş vermeye hak kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG FİYATLARI NE KADAR?

Togg'un C Segment SUV modeli olan T10X'in fiyatları V1RWD Standart Menzil araç 935 bin TL,

V2RWD Standard Menzil 1 milyon 55 bin TL,

V3RWD uzun menzil araç fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

TOGG MODELLERİ

Yeni Togg model isimleri şu şekilde olacak:

Togg SUV: T10X

Togg Sedan: T10S

Togg Coupe: T8CX

Togg Kompakt SUV: T8X

Togg MPV: T8V veya T10V