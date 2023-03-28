TOGG kura çekimi ne zaman? Togg ne zaman teslim edilecek?

TOGG kura çekim tarihleri, başvuru yapanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Başvuru sürecinin bitmesiyle beraber TOGG kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekiminin sona ermesiyle birlikte TOGG T10X teslimat süreci başlayacak. Peki TOGG kura çekimi ne zaman yapılacak? Togg ne zaman teslim edilecek? İşte TOGG kura çekimi ve sonuçların açıklanacağı tarih

TOGG KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



TOGG ön sipariş sürecinin sona ermesinin ardından kuralar çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yerli otomobil TOGG için başvuruda bulunan vatandaşlar, TOGG teslim tarihini araştırıyor.

TOGG kura çekimi normal şartlarda 28 Mart tarihinde gerçekleştirilecekti. TOGG ön sipariş çekilişleri tarihi değişti. Yeni yapılan açıklamaya göre TOGG kura çekiminin 29 Mart 2023 tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Togg son yaptığı açıklamayla 12 bin olan teslim edilecek araç adedini 20 bine çıkardıklarını duyurdu. Çekiliş tarihi ise 29 Mart'a uzatıldı.



TOGG çekilişine katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. İlk etapta 20 bin araç sahibine teslim edilecek.

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?



T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu, Cumhuriyet bayramı'nın 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak.

KAZANAMAYANLARA ÜCRET İADESİ VERİLECEK

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG'UN FİYAT LİSTESİ

V1 RWD Standart Menzil 953 bin lira

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin lira

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin lira