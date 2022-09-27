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Otomobil

TOGG ne zaman çıkıyor? TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?

TOGG için geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin üretime geçmesine yaklaşık 1 ay kaldı. Aracı satın almak isteyen müşteriler, 'Peki TOGG ne zaman çıkıyor? TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?' sorularına yanıt arıyor. İşte aracın üretime geçeceği tarih

27 Eylül 2022 Salı 15:09 - Güncelleme:
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TOGG'un şarj ağı markası Trugo, şarj cihazlarının kurulum için hazır olduğunu açıkladı. TOGG'u bekleyenleri heyecanlandıracak bu gelişme sonrası, "TOGG ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar olacak?" gibi sorular gündeme geldi. İşte TOGG'un fiyatı ve satışa çıkacağı tarih

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG'un C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alacak.

Dünya Gazetesi'ne konuşan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de" açıklamasında bulundu.

Bu ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor.

TOGG NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 29 Ekim'de açılıyor. Bu tarih itibarıyla seri üretme geçmeyi planlayan TOGG, Mart 2023'te satışa sunulacak.

TOGG'un merakla beklenen şarj cihazı ortaya çıktı. Yüksek performanslı ve geniş kapsamlı şarj ağı firması Trugo konuya ilişkin açıklama yaptı.

KURULUM İÇİN HAZIR

Trugo Resmi Twitter Sayfası'ndan yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.

TOGG'UN AÇILIM NEDİR?

TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

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