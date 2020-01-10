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Otomobil

'Türkiye'nin Otomobili'nin belgeseli yayınlandı

Herkesin büyük beğenisini kazanan Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım hikayesi mini bir belgesel haline getirilerek yayınlandı.

10.01.2020  23:15 - Güncelleme: 10.01.2020  23:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan ve büyük beğeni alan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni video yayınlandı. 

Videoda aracın tasarım hikayesine değinildi. Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım süreci belgeselde yer aldı.

Resim

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. pic.twitter.com/ETkyeKC7iD

— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 10, 2020

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

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