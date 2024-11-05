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Otomobil

Togg'un ''Ayder'' rengi Rize'de tanıtılıyor

Rize'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un 'Ayder' rengi beğeniye sunuldu.

AA5 Kasım 2024 Salı 14:27 - Güncelleme:
Togg'un ''Ayder'' rengi Rize'de tanıtılıyor
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Kentteki bir alışveriş merkezi önünde sergilenen Togg T10X modelini inceleyenler yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretçilerden Eser Yıldız, AA muhabirine, aracı daha önce kullandığını belirterek, "Ayder yeşili rengini merak ediyordum. Gayet güzel. Ben de sipariş verdim. Aracımızı bekliyoruz." dedi.

"Ayder" renginin çok güzel olduğunu ifade eden Yıldız, "İnternette bazı fotoğraflarda koyu, bazılarında açık görünüyordu ama yanına gelince çok daha güzel bir renk olduğunu gördük. Düşünenlere tavsiye ederim. Düşünenler fazla düşünmesin, alsın." diye konuştu.

Özkan Galatalı ise aracı beğendiğini dile getirerek, "Bu araçta bir de memleket yeşili var. Hoşuma gitti. Alan güle güle kullansın. Biz de zamanı geldiğinde alırız inşallah." ifadelerini kullandı.

Togg, 10 Kasım Pazar gününe kadar sergilenecek.

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