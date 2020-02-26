Toyota Türkiye CEO'su ikinci el şokunun geçmesi için tarih verdi

26 Şubat 2020 Çarşamba16:52 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 16:54

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Corolla Hatcback lansmanında önemli mesajlar verdi. 2020 için 550-600.000 Türkiye otomobil satışı tahmin ettiklerini söyleyen Bozkurt, geçen sene ertelenen şirket araçları alım talebinin bu seneye yansımasını beklediklerini söyledi.. Toyota’nın 40.000 satış hedefleri olduğuna dikkat çeken Bozkurt, bunun üzerine 16.000 talebin daha piyasadan geldiğini söyledi. “16.000 araba daha olsa satardık” diyen Toyota CEO’su Bozkurt, “Yeterince Corolla Sedan Hybrid alamadık” dedi.





“TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ’Nİ DESTEKLİYORUM”

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)’un üretimini desteklediğini söyleyen Bozkurt, “Tüm çevreci teknolojilerin desteklenmesi lazım” sözlerini kullandı. Elektrikli otomobile Toyota’nın da geçeceğini belirten Bozkurt, bunun için yaygın elektrikli otomobil kullanımını beklediklerini dile getirdi. Şahsi görüşünün Türkiye’de elektrikli otomobilin yaygınlaşmasının 2035’i bulacağını şeklinde olduğunu söyleyen Bozkurt, 21 milyon olan Türkiye araç stoğunun yüzde 35’inin elektrikli otomobil olmasıyla yaygınlaşmanın gerçekleşeceğini ifade etti.

“ÖTV İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ, HURDA İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ”

Türkiye’nin otomobilde çevreci bir vergi düzenlemesine gitmesi gerektiğini belirten Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt, önümüzdeni dönemde ÖTV ve hurda indirimi gibi bir beklenti içinde olmadıklarını ifade etti. Geçen sene yapılan faiz kampanyası ile hükümetin bu mesajı verdiğine dikkat çeken Bozkurt, global yatırımları çekecek bir vergi sistemin inşasının daha önemli olduğunu belirtti. Çevreci teknolojilere önem veren bir sistemin önemini tekrar vurgulayan Bozkurt, “Biz büyük bir üretici ülkeyiz. Çevreci bir vergi sistemiyle hem yeni yatırım çekeriz hem bir milyon satış seviyesini aşarız.” yorumunda bulundu.

“FAİZ İNDİRİMİ RAHATLATTI”



Merkez Bankası’nın faiz indirimini reel piyasayı rahatlattığını söyleyen Bozkurt, “ Biz de finansman kullanıyoruz. Faiz düşünce, döviz dalgalanmayınca reel ekonomiye ilgi artıyor. Geçtiğimiz sene yüzde 36 faiz vardı, bu sene faizlerin hızlıca düşmesi insanları alım yapmaya yönlendirdi. Faizler aşağı yönde olduğu sürece biz de rahatlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“BİRKAÇ AY İÇİNDE SIFIR KM BOLLAŞIR”

Son günlerde yükselen ikinci el fiyatlarına da değinen Bozkurt, “İşte yeni modeller geliyor. Biz kaç ay içinde sıfır km modeller bollaşınca, ikinci elde durulma yaşanır. Otomotiv üretiminin ağır sanayi olduğunu söyleyen Bozkurt, talebin fabrikalardan bir yıl sonra karşılandığını, Toyota olarak fabrikalarının tam kapasite çalıştığını söyledi.