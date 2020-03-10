Toyota'dan bahar kampanyası

10 Mart 2020 Salı 11:12 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:12

Toyota’nın Türkiye’de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm Toyota C-HR modellerine kamu bankalarının yerli üretim araçları destekledikleri finans kampanyası çerçevesinde 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranı uygulanmasına devam ediyor. Toyota’nın tüm C-HR modellerinde ise 50.000 TL’ye 24 ay vadede ve yüzde 0,99 faiz oranlı kampanya açıklanırken, 2020 model Hilux’lar da ise 75 bin TL’ye 12 ay vadede 0 finansman oranı ile yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın kampanya dahilinde bir diğer modeli ise Corolla’nın ÖTV avantajına sahip hibrit ve benzinli seçenekleri olacak. 2020 model Yeni Toyota Corolla’lar 133 bin 100 TL’den, Yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 186 bin 850 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını beklerken, ÖTV teşviki kapsamında olan 2020 model C-HR Hybrid 192 bin 950 TL’den, 2020 model yılına ait; Yaris 104 bin 700 TL’den, Yaris Hybrid 162 bin 50 TL’den ve 2020 model Toyota C-HR’ın benzinli seçenekleri de 171 bin 250 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarla kampanyaya dahil edildiği duyuruldu.