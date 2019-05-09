Toyota'dan gençlere tam destek

İlk kez geçen sene sınırları Sakarya’yı aşıp bölgesel çapta gerçekleştirilen Teknik Proje Yarışması’nın 14’üncüsü gerçekleşti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda bu yıl çevre tasarım ve otomasyon kategorilerinde toplamda 130 proje yarıştı. Tansu Çiller Ticaret Meslek Lisesi salonlarında yapılan ödül törenine Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve diğer yetkililer katıldı.

Bu yıl lise ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 12 proje, çevre tasarım ile otomasyon kategorilerinde ödüllendirildi. Çevre Tasarım Lise kategorisinde Pamukova Akhisar Anadolu Lisesi birinci olurken, Ortaokul kategorisinde ise Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi en iyi proje seçildi. Otomasyon Lise kategorisinde Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ipi göğüsledi. Ortaokul kategorisinde ise Sakarya Bil Koleji birincilik ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde birinci olan öğrencilere 2 adet tam altın, ikinci olanlara 1 adet tam altın, üçüncülere 1 adet yarım altın verilirken , dördüncü ve beşincilere mansiyon hediyeleri takdim edildi.

Teknik Proje Yarışması’nın bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu dile getiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, “Yarışma aracılığıyla 6 bini aşkın lise ve ortaokul öğrencisinin fikirlerini ve becerilerini destekledik. Toyota olarak bulunduğumuz bölgeye değer katmak için bir çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda eğitime yapılan yatırımın aslında toplumun geleceğine yönelik olduğu inancındayız. Öğrencilerimizin yarışmaya gösterdiği ilgiden dolayı ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında destekleyip motive etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Geliştirdikleri projelerle ödül almaya hak kazanmış öğrencilerin yanında ailelerine ve öğretmenlerine tebriklerini ileten Şentürk, Sakarya Valiliğine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de yarışmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.