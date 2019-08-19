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T-Roc üstünü açtı… 

Volkswagen, SUV model ailesinin başarılı üyelerinden T-Roc’un, Cabriolet versiyonunu ilk kez Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (IAA) tanıtmaya hazırlanıyor.

  • KAAN ZENGİNLİ
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12-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuarda ilk kez görücüye çıkacak olan T-Roc Cabriolet’in 2020 baharında Avrupa’da (Türkiye dahil) pazara sunulması planlanıyor. Kompakt SUV segmentinde Volkswagen’in ilk üstü açık modeli olan T-Roc Cabriolet, etkileyici dış tasarımı, SUV modellerin karakteristik özelliği olan yüksek koltuk oturumu, esneklik ve yüksek sürüş keyfiyle başarılı bir kombinasyon olarak sunuyor. T-Roc Cabriolet, Beetle ve Golf’ten sonra klasik yumuşak tavan geleneğini devam ettiriyor. Tam otomatik tavan yalnızca dokuz saniyede açılıyor ve 30 km/s’e varan hıza kadar otomobil hareket halindeyken açılıp kapanabiliyor. Yumuşak tavan, elektromekanik olarak kilitlenebiliyor.

2 BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİ VAR 

T-Roc Cabriolet’de seyahat eden yolcular, arka koltukların arkasına kadar genişletilebilen devrilmeye karşı koruma sistemiyle korunuyor. Sistem, belirlenmiş bir yanal ivme ya da araç eğiminin aşılması halinde çok kısa bir sürede arka koltukların kafa koyma yerlerinden yukarıya doğru fırlıyor. Buna ek olarak, T-Roc Cabriolet, azami güvenliğin sağlanması için güçlendirilmiş bir ön cam çerçevesi ve diğer yapısal modifikasyonlarla tasarlanmış. Önden çekişli T-Roc Cabriolet’da, 1.0 lt TSI 115 PS 6 ileri düz vites ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG vitesli güce sahip iki verimli benzinli turbo motor seçeneği bulunuyor. Yeni T-Roc Cabriolet, ‘Style’ ve ‘R-Line’ donanım paketleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor. Style paketi tasarım ve kişisel zarafete önem verirken, R-Line ise modelin sportif ve dinamik tasarımını ön plana çıkarıyor. 

 

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