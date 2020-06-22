Türkiye otomobil pazarı pandemiden drift yaparak çıkıyor

22 Haziran 2020 Pazartesi 00:42 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 00:42

Pandemi sürecini sağlanan başarı piyasaların hızlı canlanmasını beraberinde getirmiş görünüyor. Pandemi ile geri çekilen piyasa tahminleri artık minimum olarak ifade edilirken Haziran ayı otomobil satışlarının beklentileri aşacağı müjdeleniyor. Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü’nün basın mensupları için düzenlediği dijital toplantıya katıldık ve merak ettiğimiz sorulara cevap aldık.

AVRUPA PAZARI GERİLEDİ, TÜRKİYE BÜYÜDÜ, JEEP DAHA FAZLA BÜYÜDÜ

Türkiye’de otomobil pazarı 2020’de geçen seneye göre yüzde 22 büyüdüğünü anlatan Süslü, Jeep markasının yüzde 40 ile piyasanın üzerinde büyüme yakaladığını anlattı. 849 adetlik satışın 1180 adede taşındığını anlatan Süslü, ekim ayında gelecek hybrid Jeep ile gaza basacaklarını ifade etti. Araç taleplerinin 6 ayda gerçekleştiğine dikkat çeken Süslü, başka pazarlardan ürün bulmaya çalıştıklarını söyledi.

KAYSERİ VE DENİZLİ’DE SATIŞ NOKTALARI AÇILACAK

Türkiye pazarının yüzde 80’ine 12 ildeki satış noktalarıyla ulaştıklarını ama büyüme hedefleri için daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını anlatan Süslü, öncelikle Kayseri ve Denizli olmak üzere 16 olan satış noktalarını 25’e çıkartacaklarına dikkat çekti.

NİSAN VE MAYIS AYINDA ARAÇ ALAMADIK

Fabrikaların durması nedeniyle iki ay araç alamadıklarını belirten Süslü, Haziran ayında rahatlama olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde görüntülü görüşme yoluyla satışa odaklanıldığını anlatan Süslü, 100 görüntülü görüşmeden 10’unun satışla sonuçlandığı bilgisini verdi. Satışların bütük kısmının temassız gerçekleştiğini anlatan Süslü, pandemi döneminde evde araç teslimi ve alınmasının geliştiğini belirtti.

“SADECE SUV SATARAK PREMİUM PAZARDA İLK 3’E GİRMEK İSTİYORUZ”

“İçerisinde bulunduğumuz dönemde, doğanın önemini bir kez daha anladık. İnsanların pandemi nedeniyle evlerine çekilmesiyle, doğa geri döndü. Biz de, Jeep markası olarak doğayı ve macerayı sahiplenen bir markayız. Bundan sonra da, arazi yeteneklerimizden vazgeçmeden çevreye olan etkimizi minimize edeceğimiz modelleri yavaş yavaş tüketicilerle buluşturacağız. 4xe de bunun ilk halkası olacak” diyen Özgür Süslü, açıklamasında Jeep’in Türkiye hedeflerini de paylaştı. Süslü, “Türkiye’ye baktığımızda 2018 yılında 100 bin adet civarında SUV satılırken bu rakamın 2022 yılına kadar 250 bin ila 300 bin bandına büyümesini bekliyoruz. 2022 hedefimiz, her 15 SUV’dan birini satarak 10 bin adede ulaşmak. Sadece SUV satarak Türkiye’de premium pazarda ilk 3 oyuncu arasına girmek istiyoruz” dedi.

"SORUŞTURMA RUTİN SÜRECİN PARÇASI"

Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü’ye toplantıda, FCA ve PSA’nin birleşmesinin Avrupa Birliği rekabet komisyonunda soruşturmaya gidişinin etkilerini sorduk. Soruşturmayı sürecin rutin bir parçası olarak gördüğünü ifade eden Süslü, “Birleşmeyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Avrupa komisyonunun incelemesi de bunun bir basamağı aslında. Şu anda birleşmenin önünde beklenmeyen bir durum yok, görüşme ve planlamalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

2020 HEDEFLERİ 4500 ADET SATIŞ

Jeep markası için 2020 satış hedefi olarak 4 bin 250 adedi belirlediklerini anlatan Süslü, bu dönemde 250 adet Alfa Romeo satışı beklediklerini dile getirdi. Pandemiye rağmen bunların rekor ifade eden hedefler olduğunu anlatan Süslü, Jeep’in model gamını 15’e çıkarmasıyla 10 bin adet olan satış hedeflerinin çok daha ötesine geçmek istediklerini belirtti. Jeep Marka Direktörü Süslü’nün açıklamasında, Avrupa pazarı için Renegade modelinin bir küçüğünün hazırlanmakta olduğu bilgisi de dikkat çekti.

MANUEL VİTES GERİ DÖNÜYOR

Toplantıda sorulan bir soruya,’Manuel seçeneğini Renegade’de sunmaya başlıyoruz.’ cevabını veren Süslü, ‘Manuel versiyon 1.0 litre 3 silindirli turbo benzinli seçeneği ile gelecek ve 189 bin 900 TL’lik bir başlangıç fiyatı olacak. Bu seçenekle hitap ettiğimiz kitleyi biraz daha genişletmek istiyoruz. Renegade’de daha ulaşılabilir bir seçenek olmasını hedefledik.’ dedi. “Compass’ta da Avrupa’ya gelmesiyle birlikte 1.6 dizel manuel seçeneğini ekliyoruz.” diyen Süslü, “Burada da bir miktar hitap ettiğimiz müşteri kitlesini genişletmek hedefimiz var” ifadelerini kullandı.