Türkiye zenginleşiyor ve bu bizim için önemli
Dünyanın en pahalı otomobillerini üreten Rolls-Royce, ilk SUV’u Cullinan’ı İstanbul’da tanıttı. Markanın Direktörü Tiemann, Türkiye’deki zengin sayısının 10 yıl içinde ciddi şekilde artacağını belirterek “Bu bizim için çok önemli” dedi.
Rolls-Royce Motor Cars, tarihinin ilk SUV modeli Cullinan’ın lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, tanıtımı sonrası yeni model ve Türkiye pazarına yönelik açıklamalarda bulundu. Tiemann, lüks otomobil pazarının geleceğine bakıldığında dünya çapında bir büyüme görüleceğini ifade ederek, “Bazı ülkelerdeki zengin insan sayısının 10 ila 15 yıl içinde ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Türkiye de bu pazarlardan biri... Bu yüzden Türkiye, bizim için çok önemli ve şimdikinden daha da önemli olacak” dedi.
TÜRKİYE’DEN SİPARİŞ VAR
Tiemann, Türkiye’den de yeni araca ilişkin sipariş aldıklarını ifade ederek, “Yine, maalesef sizinle hiçbir kesin rakamı paylaşamam. Çünkü bireysel pazarlar için bireysel rakamlar paylaşmıyoruz. Ancak dediğim gibi, Türk müşterilerinden gelen geri bildirimler son derece olumluydu” dedi. Tiemann, “Cullinan; ismini şimdiye kadar keşfedilmiş tek parça işlenmemiş ve en kusursuz 3 bin 106 karatlık bir elmastan alıyor. Güney Afrika’da bundan tam 100 yıl, belki de daha fazla yıl önce keşfedilmiş olan bu işlenmemiş elmas yıllar içerisinde çeşitli parçalara ayrıldı ama halihazırda en büyük iki parçası Birleşik Krallık’ın kraliyet hazinelerini, kraliyet mücevherlerini ve tacını süslemekte. Bu yeni araç için Cullinan’dan daha iyi bir isim düşünülemezdi” şeklinde konuştu.
Tiemann, şirketin geçmişine bakıldığında “off-road” sürüş için kullanılan arabalar bulunduğunu ancak bunların dört çeker olmadığını söyledi.
V 12 motor 563 beygir
Yeni 6.75 litrelik çift turbolu V12 motor dört çeker sistemiyle birlikte 563 HP/ 420 kW güç ve 850 Nm tork üretiyor. Cullinan, sahiplerinin çok çeşitli yaşam tarzlarına özel olarak geliştirilen, kişiye özel seçenekleriyle sunuluyor. Özel sipariş seçeneklerinden biri olan Viewing Suite sadece bir düğmeye basarak bagaj bölümünden çift deri koltuk ve özel kokteyl masasından oluşuyor.
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