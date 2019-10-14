Türkiye zenginleşiyor ve bu bizim için önemli

Rolls-Royce Motor Cars, tarihinin ilk SUV modeli Cullinan’ın lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Rolls-Royce Motor Cars Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa İletişim Direktörü Frank Tiemann, tanıtımı sonrası yeni model ve Türkiye pazarına yönelik açıklamalarda bulundu. Tiemann, lüks otomobil pazarının geleceğine bakıldığında dünya çapında bir büyüme görüleceğini ifade ederek, “Bazı ülkelerdeki zengin insan sayısının 10 ila 15 yıl içinde ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Türkiye de bu pazarlardan biri... Bu yüzden Türkiye, bizim için çok önemli ve şimdikinden daha da önemli olacak” dedi.

TÜRKİYE’DEN SİPARİŞ VAR

Tiemann, Türkiye’den de yeni araca ilişkin sipariş aldıklarını ifade ederek, “Yine, maalesef sizinle hiçbir kesin rakamı paylaşamam. Çünkü bireysel pazarlar için bireysel rakamlar paylaşmıyoruz. Ancak dediğim gibi, Türk müşterilerinden gelen geri bildirimler son derece olumluydu” dedi. Tiemann, “Cullinan; ismini şimdiye kadar keşfedilmiş tek parça işlenmemiş ve en kusursuz 3 bin 106 karatlık bir elmastan alıyor. Güney Afrika’da bundan tam 100 yıl, belki de daha fazla yıl önce keşfedilmiş olan bu işlenmemiş elmas yıllar içerisinde çeşitli parçalara ayrıldı ama halihazırda en büyük iki parçası Birleşik Krallık’ın kraliyet hazinelerini, kraliyet mücevherlerini ve tacını süslemekte. Bu yeni araç için Cullinan’dan daha iyi bir isim düşünülemezdi” şeklinde konuştu.

Tiemann, şirketin geçmişine bakıldığında “off-road” sürüş için kullanılan arabalar bulunduğunu ancak bunların dört çeker olmadığını söyledi.