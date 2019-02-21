Oyak Renaul 6 milyonuncu motorlarını ürettiler

Türkiye’nin en büyük otomobil fabrikalarından olan Oyak Renault, tüm parçalarını kendi üreten entegre otomobil tesisine sahip ülkemizdeki tek otomobil üreticisi. Kendi vites kutusu, motor ve şasisini üreten Oyak Renault, yapılan açıklamaya göre 6 milyonuncu motorunu üreterek yeni bir rekor kırdı. Ülkemizde üretilen Clio IV üzerinde kullanılan bu motor, ülkemizden birçok üretim yapılan fabrikaya ihraç ediliyor.

Bugün dizel ve benzinli olmak üzere 6 farklı motor tipi üreten Oyak Renault, motorların yüzde 70’ini başta Fransa, İspanya, Slovenya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Romanya olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

2018 YILINDA ÖNEMLİ YATIRIMLARA İMZA ATILDI

Geçtiğimiz yıl rekor motor üretiminin yanı sıra ürettiği 336 bin 888 araç ile Türkiye’de otomobil üretiminin yüzde 32 ’sini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, bunun yanında 239 bin 591 vites kutusu, 708 bin 670 adet şasi üretti. Oyak Renault, geleceğe yönelik yatırımlarıyla da Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeyi başardı. Şirket, geçtiğimiz yıl 100 milyon avroyu aşan yatırımla yeni alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini atmanın yanı sıra 33 milyon avroluk yüksek hızlı yeni pres hattını hayata geçirdi.