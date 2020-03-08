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Otomobil

Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması'nda finale kalan 7 model açıklandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Türkiye'de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu. Aday olan 17 yeni model arasında yapılan oylamayla BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı.

08 Mart 2020 Pazar 16:17 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 16:24

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının finalistleri belli oldu. Aday olan 17 yeni model arasında yapılan oylamayla BMW 3 Serisi, Citroen C5 Aircross, Mercedes-Benz A Serisi Sedan, Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 2008 ve Renault Clio finale kalmaya hak kazandı.

Yarışmanın ikinci etabında finale kalan 7 otomobil için 8 Nisan tarihinde ortak test sürüşü düzenlenecek ve ardından ikinci oylamaya geçilecek. 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak olan OGD üyelerinden oluşan her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak.

SONUÇLAR 14 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

En fazla puan alan finalist, “Türkiye'de Yılın Otomobili” seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. OGD üyeleri oylarını “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini göz önüne alarak kullanacaklar.

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