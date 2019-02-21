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Türkiye’den Avrupa’ya minibüs ihraç eden Karsan, elektrikli minibüslerin ihracatına başladı

Minibüs ve otobüs üreticisi olan Karsan, BMW ile yaptığı anlaşma ile Karsan Jest Electric modelinin üretimine geçtiğimiz yıl başlamıştı. Geliştirme aşamalarının sonunda satışa geçen ve aldığı siparişleri ile Avrupa’da adından söz ettiren yerli marka, Avrupa’ya araç ihraç etmeye başladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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BMW’nin bataryaları ve motoru sayesinde 210 km’ye kadar menzil sunan Karsan Jest Electric, Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere 18 adet sipariş aldı.
 
GELECEĞİN ULAŞIM ÇÖZÜMÜ OLACAK
 
Jest Electric’te BMW üretimi elektrikli motor, 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 44 ve 88 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor. Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve tırmanma performansıyla öne çıkan Karsan Jest Electric, sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız olan süspansiyon sistemiyle de iyi bir yol tutuş ve konfor sağlıyor.  

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