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Otomobil

Katılacağı ilk fuar belli oldu! Türkiye'nin Otomobili Avrupa sahnesine çıkıyor

2020'de Türkiye'nin otomobilinin fırtınası çok güçlü esmeye devam ediyor. 2019'un son günlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürüşüyle gün yüzüne çıkan otomobil, Avrupa sahnesine Barcelona MWC Fuarı ile çıkacak. Bu yıl 'Sınırsız Akıllı Teknoloji' temasının işleneceği fuarda Avrupa'da yaşayan Türkler yerli otomobili yakından görme şansını elde edecekler.

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin15.01.2020  15:12 - Güncelleme: 15.01.2020  15:25

2019'un son günlerinde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı bir etkinlikle gün yüzüne çıkan Türkiye'nin otomobilinin Avrupa'ya çıkarma yapacağı ilk fuar belli oldu. Barcelona'da 24-27 Şubat'ta düzenlenecek teknoloji fuarında Avrupa sahnesine çıkacak olan Türkiye'nin otomobiline en büyük ilgiyi gurbetçilerin göstermesi bekleniyor. Fuar konuşmacıları arasında yer alan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın aracı otomobil fuarlarında değil teknoloji fuarlarına katılma sözü de gerçekleşmiş olacak.

TURKCELL STANDINDA OLACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na dahil olan Turkcell'in Barcelona fuarındaki standında ziyaret edilebilecek olan yerli otomobil 4 gün ziyarete açık olacak. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, fuarın konuşmacıları arasında yer alırken, katılmayı düşünenler için Turcell'in 4 . salonda bulunan standının numarasının "4A5" olduğunu not olarak verebiliriz. 

"ARABAMIZI BARCELONA'DA TANITACAĞIZ"

Yapay zeka çalışmaları hakkında bugün basın toplantısı yapan Turkcell'in Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Türkiye'nin otomobilinin GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yer alması hakkında, "Barcelona'ya arabımızı götüreceğiz, göstereceğiz. İlk defa yerli arabamızı tanıtma fırsatı bulacağız."mesajıyla tanıtımı teyit etmiş oldu.

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