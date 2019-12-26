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Otomobil

‘Türkiye’nin Otomobili’nde ‘lale’ sürprizi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun resmi Twitter sayfasından ‘Türkiye’nin Otomobili’nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanırken, otomobilin ön ızgarasında yer alan lale motifi de dikkati çekti.

26.12.2019  01:50 - Güncelleme: 26.12.2019  01:50

Paylaşımda ayrıca, ‘#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin…’ ifadeleri kullanılırken, ‘#DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG’ etiketlerine yer verildi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, 30 dakika içerisinde 10 binden fazla beğeni alırken, bin 900 kez de retweet edildi. TOGG’un resmi Twitter hesabı ise ilk paylaşımının ardından 122 bin 300 takipçi sayısına ulaştı.

CUMA GÜNÜ GÖRÜLECEK 

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun resmi Twitter sayfasından dün de ‘Türkiye’nin Otomobili’nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı. Her gün saat 14.30’da yeni detaylarının Twitter’dan duyurulacağı ‘Türkiye’nin Otomobili’nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık’ta Gebze’de yapılması planlanıyor.

Pazartesi günü Türkiye’nin Otomobili’nin önce farları göründü.

Salı günü ise aynalar göründü. Dün ise ilginç bir detay daha paylaşıldı.

Ön ızgaradaki ‘Lale’ figürü dikkat çekti.

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