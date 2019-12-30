Türkiye’nin otomobiline talep yağıyor! 100 bini aştı

YENİ MALATYASPOR’DAN SİPARİŞ GELDİ
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı Encan Aydoğdu,”Türkiye’nin Otomobili”ne ilişkin, “Sektör olarak ilk aşamada 1000, daha sonra da 3 yıllık zaman içerisinde 4 bin daha olmak üzere 5 bin araca talibiz” ifadesini kullandı. Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin 135’i şirket olmak üzere ülke geneline yayılmış 10 bine yakın üyelsinin bulunduğunu, sektörün; 15 bin kişiye doğrudan 50 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağladığı belirtildi.
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, ekonomiye katkısı ve yaratacağı istihdamın yanı sıra şoför esnafının verimlilik seviyesini ve rekabet gücünü yükseltmesine sağlayacağı avantajlardan dolayı Türkiye’nin Otomobili’ni desteklediklerini bildirdi. Mehmet Yiwğiner “Ankara Esnaf Odası olarak bundan sonra tamamen yerli elektrikli araçlara geçmek bizim ilk tercih olacak” dedi.
Battalgazi Belediyesi, sosyal medya hesabından yerli otomobile destek paylaşımı yaptı. Belediye Başkanı Osman Güder’in resmi sosyal medya hesabından, fotomontaj yönetimiyle Battalgazi Belediyesi’nin hizmet aracına döndürülmüş halinin fotoğraflarıyla yapılan paylaşımda, “4x4’lük yerli aracımız en TOGG Battalgazi’mize yakışır. Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizde ki çalışmalarımızda kullanmak üzere yerli ve Milli elektrikli otomobilimiz TOGG’ tan şimdiden sipariş vereceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verildi.