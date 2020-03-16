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Otomobil

Volkswagen'den T-Roc modeline yeni görev

Alman üretici Volkswagen, T-Roc Cabriolet modeli ile ürün yelpazesine stil odaklı bir versiyon daha ekledi. T-Roc'un üstü açılabilen versiyonu, T-Roc Cabriolet, farklı dış tasarımı, SUV modellerin yüksek sürüş keyfini bir arada sunma iddiasıyla geldi. 1.0 TSI ve 1.5 TSI olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışta olacak olan T-Roc Cabriolet, 280 litre bagaj hacmi sunuyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 16:26 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:26
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“Style” ve sportif “R-Line” olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle müşterilerin beğenisine sunulan T-Roc Cabriolet, tavanının 9 saniyede açılıp kapanabildiğine dikkat çekiliyor. “Style” donanım paketinde, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, beyaz renk ambiyans aydınlatma, tam otomatik klima, şerit takip sistemi gibi bazı özellikler modelde standart olarak sunuluyor.

Üstü açılabilen T-Roc'ta, 115 PS güce sahip 1.0 TSI ve 150 PS güce sahip 1.5 TSI olmak üzere iki farklı benzinli motor seçeneği sunuluyor. 1.5 TSI motorunda çift kavramalı şanzıman DSG seçeneği de bulunuyor. 280 litrelik bagaj kapasitesi, katlanabilir arka koltuklar ve opsiyonel römork çeki demiri, bu yeni üstü açılabilir aracın çok yönlülüğünü vurguluyor.

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