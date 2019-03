Volvo modellerine 2020'den itibaren hız limiti uygulayacak

Dünyanın en güvenli otomobillerini üretmekle ünlenen Volvo, sıfır kaza, sıfır ölüm ve sıfır yaralanma felsefeleri gereğince araçlarındaki iyileştirmelere devam ediyor. Volvo yaptığı açıklamada bu felsefelere sadece teknoloji ile erişemeyeceklerini, sürücülerin davranışlarına odaklanmak gerektiğini ve bunlar için sınırlamalar koyulması gerektiğini söyledi. 2020 ortasından itibaren üretilecek olan tüm modellerde geçerli olmak üzere 180 km/s hız limiti koyacak olan Volvo, bu sınırlamaya ABD Ulusal Karayolu ve Trafik Güvenliği İdaresi’nden elde edilen veriler neticesinde elde edildiği ve ölümlü kazaların yüzde 25’inin belirli bir hızın sonucu olduğunu gösterdi.

Volvo Patronu olan Hakan Samuelsson, “Volvo emniyette bir liderdir. Her zaman öyleydik, her zaman öyle olacağız. Araştırmalarımız sayesinde araçta kritik yaralanmalar ve ölümlerin nereden geldiğini biliyoruz. Bunlar için iyileştirmelere devam ediyoruz ancak hız ve insan faktörü bu çalışmaları çöpe atabiliyor. Bu hız sınırlaması ile bir tane can bile kurtarsak bizim için buna değer” diyerek bu çalışmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

"VOLVO BİR YARIŞ ARACI DEĞİLDİR"

“Volvo, yarışmak isteyenler için ideal bir araba değil. Bizim değerlerimiz, daha önemli olan insan canını korumak üzerine. Bunun için bazı sorular ve eleştiriler alacağız elbette ancak kaybedeceğimiz müşterilerimizin kat kat fazlasını kazanacağımıza eminiz. Güncel Volvo modellerinin en düşük hızları 200 ile 250 km/s arasında değişiyor. 180 km/s sınırlamasını Alman otobanlarında insanların son hızları sınadıklarını gördük ve onun için koyduk. 180 km/s bizim için bir insanın yapmak istediğinin sınırı olarak karar verdik.” Diyen Samuelsson, Almanya dışında bu hız yasal sınırların çok üzerinde fakat hıza ihtiyacınız olduğu anların olduğunu da biliyoruz ve bu kritik limiti belirlemek bizim için kolay olmadı, Volvo bu sayede çok daha güvenli olacaktır diyerek bu sınırlamaların devletler tarafından da teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.