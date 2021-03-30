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Otomobil

Yanlışlıkla yayımladılar! 84 yıllık 'Volkswagen' oldu 'Voltswagen'

Volkswagen, ABD'deki operasyonu için şirketin adını Voltswagen of America olarak değiştiriyor. Şirketin isim kararı ilgili basın açıklamasını yanlışlıkla yayımlamasıyla ortaya çıktı.

AA30 Mart 2021 Salı 17:21 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 17:30
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Volkswagen, bir ay sonra yayımlamayı planladığı basın açıklamasını pazartesi günü yanlışlıkla sitesinden yayımladı. Yanlışlıkla yayımlanan açıklama, Volkswagen'ın ABD operasyonu için ismini Voltswagen of America olarak planını açığa çıkarmış oldu.

Şirket sözcüsü konuyla ilgili bir yorumda bulunmazken konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler basın açıklamasının doğruluğunu teyit ettiler.

Volkswagen ABD tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen'in elektrikli teknolojilere yatırım planı çerçevesinde Mayıs 2021'den itibaren ABD operasyonu için adını "Voltswagen of America" olarak değiştireceği belirtildi.

Volkswagen, 2025 yılına kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı, 2029'a kadar da 70 farklı elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

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