Yeni BMW 3 Serisi'nden mart ayına özel kampanya

16 Mart 2020 Pazartesi 16:12 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:12

Türkiye’nin gündeminin tamamını koronavirüs almışken, otomobil markaları mart kampanyalarına devam ediyor. Lüks otomobilleriyle dikkat çeken BMW, önde gelen modellerinden olan 3 Serisi için özel kampanya hazırladı. Söz konusu kampanya ile 6.700 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla yeni BMW 3 Serisi kiralanabiliyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, 12, 24, 36 ya da 47 ay olmak üzere farklı kiralama süresi seçenekleri de kampanyada yer alıyor.

YENİDEN YORUMLANAN TASARIM VE FONKSİYONEL TEKNOLOJİ

Yeni BMW 3 Serisi, Sport Line, Luxury Line ve M Sport tasarım seçenekleriyle kişiselleştirilebilir olmasıyla tanıtılıyor. Tamamen LED farlar, fren fonksiyonlu hız sabitleyici, elektrikli hafızalı koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve elektrikli cam tavan modelin standart olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.