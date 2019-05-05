Yeni Citroen Berlingo'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Fransız üreticinin 1996 yılında yollara çıkardığı Citroen Berlingo yenilenerek Türk tüketicisine sunuldu. Fiyatları 99.000 TL’den başlayan Berlingo için lansmana özel 45.000TL kredi için12 ay %0 faiz fırsatı veya 50.000TL kredi için aylık 1.500TL ödemeli finansman kampanyası da yapılmış durumda.

İKİSİ DİZEL OLMAK ÜZERE 3 MOTOR TERCİHİ İLE YOLLARA ÇIKIYOR

Yeni Citroën Berlingo, yeni 1.5 BlueHDi dizel, 1.6 BlueHDi dizel ve ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçenekleri ile yollara çıkıyor. Dizel cephesinde yeni 1.5 BlueHDi 130 HP S&S 6 ileri manuel şanzıman ve 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 5 ileri manuel şanzıman gibi iki farklı seçenek sunuluyor. Benzinli cephesinde ise 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonu kullanıma sunuluyor. Markanın yenilenen modelinde otomatik vites tercihi bulunmuyor. Berlingo’nun gelecek seneye hibrit versiyonun Türkiye’ye gelmesi söz konusu iken, model için elektirikli ünite hazırlığı olduğu söyleniyor.

GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni Citroën Berlingo bünyesinde barındırdığı 14 farklı sürüş destek sistemi ile sürücü ve beraberindeki yolcular için yüksek güvenlik vaat ediyor. Renkli yükseltilmiş gösterge ekranı, sadece uyarmakla kalmayan ve aracı şeridine sokmak için direksiyon düzeltmesi de yapan Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Genişletilmiş Trafik İşareti Tanıma, Programlanabilir Hız Sabitleyici ve Sınırlandırıcı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Aktif Güvenlik Fren Sistemi, Akıllı Far Sistemi, Viraj Aydınlatma Fonksiyonu, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Yokuş Kalkış Desteği ve standart olarak sunulan Elektronik Park Freni gibi donanımlar yolculukları daha güvenli kılıyor.

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