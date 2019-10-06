Yeni kompakt AMG’ler Türkiye’de

Her iki modelde de AMG SPEEDSHIFT DCT-8G 8 ileri oranlı çift kavramalı otomatik şanzıman, dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+, AMG TORQUE CONTROL ve Drift Modu standart olarak sunuluyor. 0-100 km/s hızlanması 3.9 saniye olan kompakt hatchback Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ 709 bin 400 TL başlangıç fiyatı ile sunulurken, aynı hızlanmayı 4.0 saniyede tamamlayabilen dört kapılı Coupe Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+’ın başlangıç fiyatı ise 719 bin 200 TL.

TASARIMDA ‘KÖPEK BALIĞI’ ETKİSİ

Yeni Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ve CLA 45 S 4MATIC+ modelleri park halinde dahi saf bir sürüş hissi uyandırıyor. İlk kez, kompakt sınıfta bir model AMG ailesinin karakteristik görünümü olan alt kısmı geniş, 12 dikey çıtaya sahip özel AMG radyatör ızgarasıyla yollara çıkıyor. Keskin hatlı ince ön farlar, güç oluklarına sahip alçak ve aerodinamik açıdan önemli avantaj sağlayan motor kaputu ve ‘köpekbalığı burnu’ tasarımı, alçalarak sivrileşen ön tasarım ile ileriye doğru atak, dinamik bir görünüm sergiliyor. Yandan bakıldığında ise geniş AMG marşpiye kaplamaları daha dinamik ve sportif bir görünümle göze çarpıyor. Opsiyonel AMG Krom Paketi ile yan kısımda gümüş krom kaplamaları uygulanırken, AMG Gece Paketi ile parlak siyah kaplamalar devreye giriyor.