Yeni Mercedes-Benz Vito için de dijital dünya lansmanı gerçekleştirildi

12 Mart 2020 Perşembe 17:11 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:11

Coronavirüs önlemleri kapsamında Cenevre Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesinden sonra yeniliklerini dijital ortamda duyuran Alman otomobil markası Mercedes, yeni E Serisi’nden sonra Vito modeli için de dijital dünya lansmanı gerçekleştirdi. 9 kişilik araç segmentinde önemli bir yeri olan modelin 9 farklı motor seçeneği ile çıkması dikkat çekti. Yeni Mercedes-Benz Vito’nun 2020’nin üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

DOKUZ FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ



Yeni Vito versiyonları, OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorla sunuluyor. Dört farklı güç versiyonu ile sunulan motor, giriş seviyesinde 136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,6-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 173-154 gr/km) değerine sahip Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor. Bir üst seviyede 163 HP (120 kW) güç ve 380 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-156 gr/km) değerine sahip Vito 116 CDI var. En üstte ise 190 HP (140 kW) güç ve 440 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-154 gr/km) değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor.

Buna ilave olarak yeni nesil ile birlikte sınıfının en güçlü motoru olduğu iddia edilen Vito 124 CDI da sunuluyor. Bu motor seçeneği, 239 HP (176 kW) güç ve 500 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-6,3 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 168-166 gr/km) üretiyor. Hızlanma anında mevcut 500 Nm’ye ek olarak 30 Nm “Overtorque” devreye giriyor. Vito 124 CDI, 0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşıyor ve 210 km/s maksimum hız yapıyor.

Yeni OM 654 motor nesli, OM 651 ile kıyaslandığında çok daha verimli ve çevre dostu olarak tanıtılıyor. Ayrıca bu motorun daha sessiz ve daha titreşimsiz bir sürüş sunduğuna dikkat çekiyor. Alüminyum gövde ve çelik pistonlu kombinasyon, kademeli yanma işlemi ve sürtünmeyi azaltmaya yönelik silindir yatağı kaplaması NANOSLIDE ve motora yakın egzoz gazı arındırma sistemi gibi gelişmiş teknolojilerle yakıt tüketimini düşürürken, bir başka açıdan emisyonları azaltmaya yardımcı oluyor. Motora yakın konumu sayesinde egzoz gazı arındırma sistemi az ısı kaybıyla en uygun çalışma koşullarında görevini yerine getirebiliyor. Tüm bu gelişmeler ile birlikte; örneğin Vito 119 CDI versiyonunda eski versiyona göre yüzde 13 yakıt tasarrufu sağlanabiliyor.

9G-TRONIC OTOMATİK ŞANZIMAN

Tüm arkadan itişli Vito versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor. Bugüne kadar sadece Vito Tourer versiyonlarında bulunan tork konvertörlü otomatik şanzıman, 7G-TRONIC’in yerini alıyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden “Konfor” ve “Spor” sürüş modlarından birini seçerek vites değişim zamanını ayarlayabiliyor. Sürücü ayrıca “Manuel” modu seçerek direksiyon üzerindeki kulakçıklarla manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

AIRMATIC HAVALI SÜSPANSİYON İLE İSTER SPORTİF, İSTER KONFORLU



Ekim 2020 itibarıyla ilk kez Vito modelinde sunulacak olan AIRMATIC havalı süspansiyon, kendini yol ve sürüş şartlarına uyarlıyor. Artırılan yerden yükseklik sayesinde sürüş konforu dalgalı yol yüzeylerinde de korunuyor. Sistem, sürüş ve yol koşuluna bağlı olarak her bir tekerlekte kendini bağımsız olarak ayarlıyor. Bu, sönümleme ve basma olmak üzere iki adet bağımsız supap sayesinde son derece hızlı gerçekleşiyor.

Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden üç farklı sürüş modundan birini seçebiliyor. 30 km/s hıza kadar normal sürüş seyrinde 35 mm kadar yükselen Vito, daha yüksek hızlarda normal yükseklik seviyesine geriliyor. Konfor modunda standart yüksekliğini koruyan Vito, aracın 110 km/s ve üzerinde hızlara çıkmasıyla tüketimi dengelemek için 10 mm kadar alçalıyor. Sport sürüş modunda araç hızından bağımsız olarak Vito 10 mm alçalıyor. Ayrıca seçilen sürüş programından bağımsız olarak pnömatik yükseklik ayarı tam otomatik ve yük durumuna göre de çalışıyor. Bu aynı zamanda römorklu kullanımda da daha sabit bir sürüş sağlıyor.

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ YARDIM SİSTEMLERİ



Aktif Fren Yardımcısı, DISTRONIC ve dijital iç dikiz aynası gibi özelliklerin eklenmesiyle daha önce 10 adet olan güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısı 13 adede ulaşıyor. Vito böylece sınıfının en güvenli aracı olma geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Vito’nun kapalı kasa versiyonu hava yastıkları ve sürücü ve ön yolcu için emniyet kemeri uyarısını standart olarak sunan ilk ticari araç oluyor. Vito ayrıca Yan Rüzgâr Yardımcısı ve dikkat dağınıklığı yardımcısı ATTENTION ASSIST’i bundan beş yıl önce sunarak sınıfının güvenlik standartlarını yeniden tanımlamıştı.

AKTİF FREN YARDIMCISI VE DISTRONIC



Yeni Aktif Fren Yardımcısı öndeki araç ile olası bir çarpışma riskini algılıyor. Sistem önce görsel ve işitsel bir uyarı ile sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermesi halinde sistem fren desteği ile sürücüyü destekliyor. Ancak sürücünün tepki vermemesi halinde sistem aktif fren manevrası uyguluyor. Sistem ayrıca şehir içi trafiğinde hareketsiz nesneleri ve yoldan karşıya geçen yayaları da algılıyor.

Vito’da ilk kez kullanıma sunulan DISTRONIC, bir aktif takip yardımcısı. Sistem sürücü tarafından belirlenen mesafeyi koruyarak öndeki aracı takip ediyor ve sürücüyü otoyol veya dur-kalk trafikte önemli oranda rahatlatıyor. Öndeki araç ile güvenli takip mesafesini korumak üzere çalışan sistem, kendi kendine hızlanıyor veya yumuşak bir şekilde fren yapıyor. Sert bir fren manevrası algılayan sistem önce sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve ardından otonom olarak fren yapıyor.

HER ZAMAN ARKAYI GÖSTEREN DİJİTAL AYNA



Yeni Vito, dijital ayna özelliği ile sürücünün hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Sistem, arka camdaki HDR kameranın yakalamış olduğu görüntüyü geleneksel bir dikiz aynası olarak da kullanılabilen iç dikiz aynasına aktarıyor. Böylece sürücü, Vito’nun arkası tavana kadar yüklü bile olsa iç dikiz aynasından arkayı görebiliyor. Ayrıca camın iç kısmına monte edilen kamera, geleneksel bir dikiz aynasına kıyasla iki kat daha geniş bir görüş açısı sunuyor. Yüksek çözünürlüklü kamera, kapalı garaj gibi yerler dışında yağmurlu havalarda da net bir görüntü sağlıyor ve bu görüntüyü 1.600 x 320 Pixel TFT-LCD ekrana aktarıyor. Sürücü tek bir düğme hareketiyle dilediği zaman geleneksel ayna ile dijital ayna arasında geçiş yapabiliyor.

EĞLENCE ÇÖZÜMLERİ VE YENİ GÖRÜNÜM



Yenilenen Vito’da sunulan bilgi-eğlence sistemlerinin de kapsamının genişlediği belirtildi. Giriş seviyesinde Audio 10 dâhil yeni Vito’nun tüm radyo seçeneklerinde dijital radyo (DAB+) kullanıma sunuluyor. Böylece uzun yolda da radyo yayını net ve berrak bir şekilde dinlenebiliyor. Bunun dışında Audio 10’da Bluetooth üzerinden eller serbest telefon görüşmesi veya müzik aktarımı gibi fonksiyonlar da sunuluyor ve akıllı telefon USB girişi üzerinden şarj edilebiliyor.

Yeni bilgi-eğlence sistemi Audio 30 ve Audio 40 ile birlikte 7 inç dokunmatik ekran ile birlikte Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonu devreye giriyor. Audio 40 versiyonunda ayrıca entegre navigasyon da ekran üzerinden yönetilebiliyor. Bunun dışında Audio 30 ve Audio 40 versiyonlar, 180° açılı geri görüş kamerasının ekranı olarak görev yapıyor.

YENİ ÖN IZGARA VE DAHA KALİTELİ İÇ MEKÂN



Mercedes-Benz Vito’nun karakteristik ve dinamik tasarımı yeniden yorumlandı. Yeni Vito, DISTRONIC ile Aktif Fren Yardımcısı gibi isteğe bağlı donanımlar veya gövde renginde ön tamponlarla bütünleşen tamamen yeni ön ızgarasıyla hemen fark ediliyor. Izgaranın ortasında konumlandırılan “Mercedes Yıldızı” üç adet siyah çıta tarafından çevreleniyor. Ayrıca tüm Vito versiyonlarında opsiyonel olarak tamamen krom bir ön ızgara da sunuluyor.

Yeni Vito’nun iç mekânı da güncellendi. Daha önce kullanılan “Tunja” kumaş yerini esnek bir yapı ve şık bir görünüm sunan “Caluma” kumaşa bırakıyor. Ön konsolun sol ve sağ ucunda sportif bir görünümü beraberinde getiren yeni türbin görünümlü havalandırma ızgaraları devreye giriyor. İsteğe bağlı olarak sunulan Krom Paket kapsamında sunulan Parlak Piyano Siyah orta konsol, kalite algısını daha da yükseltiyor. Söz konusu opsiyon ile birlikte havalandırma ızgaralarının çevresinde de krom uygulanıyor.