Yeni Mercedes-AMG A 35 4MATIC Türkiye’de

Mercedes-Benz’in yeni önden çekişli platformunu kullanan otomobilde 306 HP (225 kW) güç ve 400 Nm tork üreten yeni 2,0 litre hacimli 4 silindirli turbo motor görev yapıyor. Şasi, karoser, yürüyen aksam, dört tekerlekten çekiş sistemi ve şanzıman da dâhil her bir ayrıntı günlük kullanım konforundan ödün vermeden maksimum sürüş konforu sunacak şekilde optimize edilen A 35 4MATIC, spor otomobil seviyesinde performans değerleri ve karakteristik tasarımıyla “Hot Hatch” dünyasına güçlü bir giriş yapıyor.

306 HP (225 kW) güç üreten yeni 4 silindirli turbo motor

Yeni Mercedes-AMG A 35 4MATIC’te, A-Serisi’nde kullanılan M 260 kodlu 4 silindirli motorun gelişmiş bir versiyonu devreye giriyor. 306 HP (225 kW) ve 400 Nm tork ile yüksek çekiş gücü sunan motor, gaz emirlerine hızlı tepki vererek üstün sürüş keyfi sunuyor.

Motordaki Twin-Scroll Turbo olarak adlandırılan çift kanallı aşırı besleme sayesinde alt devirlerden itibaren yüksek çekiş gücü sunulurken üst devirlere kadar homojen bir şekilde güç üretimi sürdürülüyor. Twin-Scroll Turbo’nun gövdesi iki adet bağımsız hava kanalına bölünürken, yine iki adet bağımsız egzoz gazı kanalı sayesinde egzoz gazı manifolddan rahatça turbo pallerine ulaşabiliyor. Silindirler iki gruba ayrılırken her bir grup bir adet türbin kanalına yönlendiriliyor. Değişken supap kumandası CAMTRONIC, motor ve yağ için akıllı termal yönetim, yüksek performanslı piezo enjektörler gibi gelişmiş teknolojik çözümlerle motorun verimliliği optimize ediliyor. Ayrıca silindirlerde uygulanan patentli CONICSHAPE® sistemi ile motor içi sürtünme azaltılarak verimlilik destekleniyor. Egzoz sistemi standart olarak otomatik kumandalı bir egzoz kapağı ile donatılıyor. Seçilen sürüş programına bağlı olarak egzoz sesi “dengeli”den “güçlü”ye doğru değişiyor.

AMG SPEEDSHIFT DCT 7G çift kavramalı otomatik şanzıman

Çift kavramalı AMG SPEEDSHIFT DCT 7G otomatik şanzıman, yeni A 35 4MATIC’in dinamik ve atak karakterini tamamlıyor. Oranları çok iyi ayarlanan şanzıman tüm hız aralıklarında atak sürüş sağlarken hızlı vites geçişleri ve vites yükselttikten sonra güç kaybına neden olmayan yapısıyla sportif sürüşü ve performansı destekliyor. Standart olarak sunulan RACE-START fonksiyonu kullanıcıyı, kalkış anında mümkün olan en kısa hızlanma süresiyle buluşturuyor. Sürücüye “M” sürüş modunda direksiyon üzerindeki vites değiştirme kulakçıklarını kullanarak vites değiştirme imkânı sunan AMG SPEEDSHIFT DCT 7G çift kavramalı otomatik şanzıman sportif sürüşü destekliyor.

AMG Performance 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi

Yeni AMG A 35 4MATIC’te standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi üstün yol tutuş ve sürüş keyfini aynı zamanda sunuyor. Tork dağılımı, sürüş dinamiklerine bağlı olarak ayarlanıyor ve salt önden çekiş ile yüzde 50 ön ve yüzde 50 arka olmak üzere sürüş şartlarına göre belirleniyor. Tork dağılımını arka aksa entegre, çok plakalı kavrama üstlenirken, sistem ise araç hızı, yanal ivmelenme, dikey ivmelenme, dönüş açısı, her bir tekerleğin dönüş turu, vites seçimi ve gaz pedalı konumu da dahil birçok parametreyi göz önünde bulundurarak elektromekanik olarak tork dağılımını gerçekleştiriyor. Çok daha hızlı reaksiyon gösteren ve devirden bağımsız bir şekilde plakaları ayarlayan elektromekanik sistem elektrohidrolik sisteme göre sürüş dinamikleri açısından avantaj sunuyor.

Özel yapı elemanlarıyla AMG RIDE CONTROL

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi’nin üstün düz gidiş stabilitesi ve gelişmiş viraj performansına sahip teknik yapısı üzerine inşa edilen AMG RIDE CONTROL, gelişmiş dikey ve yanal sürüş dinamikleriyle AMG A 35 4MATIC’i tamamlıyor. Ön aksta McPherson tipi süspansiyon kullanıma sunuluyor. Üstün yol tutuş özelliklerini destekleyen özel aks geometrisi ayrıca ön aksta uygulanan gücün direksiyona iletimini önleyerek sürüş konforuna da katkı sağlıyor. Yeni alüminyum çapraz bağlantı kolları süspansiyonun tepkilerini netleştiriyor. Dört kollu arka aks, yardımcı bir şasi ile karosere bağlanıyor. Her bir tekerlekten üç adet çapraz ve bir adet uzunlamasına bağlantı kullanılırken, taşıyıcılar dâhil A 45 4MATIC’ten transfer edilen sistem üstün yol tutuş ve atak sürüş özelliklerini beraberinde getiriyor.

Yüksek performanslı etkili frenler

A 45 4MATIC’ten aktarılan yüksek performanslı fren sistemi A 35 4MATIC’in en kısa sürede güvenli bir şekilde durmasını sağlıyor. Ön aksta yeni 4 pistonlu kaliperler ve 350 milimetre çapında diskler görev yaparken, arka aksta tek pistonlu 330 milimetre çapında diskler devreye giriyor. Delikli ve hava kanallı diskler etkin bir soğutma sağlarken böylece fren sistemi yüksek performanslı kullanımlarda da görevini yerine getirmeye devam ediyor.

Değişken oranlı direksiyon sistemi

Hıza duyarlı elektromekanik spor direksiyon sistemi, netliği ve keskinliği ile yüksek performanslı sürüşleri destekliyor. İki farklı ayar seviyesine sahip değişken oranlı direksiyon sistemi, seçilen sürüş moduna bağlı olarak daha sportif veya daha konforlu olmak üzere farklı karakterlere bürünüyor. Entegre taşıyıcının içindeki sağlam yuva, direksiyonu gövdeye daha iyi bağlıyor ve direksiyon hassasiyetinin artmasını sağlıyor.

Motorsporları esintisine sahip tasarım

A-Serisi’nin dinamik ve güçlü dış tasarımını karakteristik AMG unsurları tamamlıyor. Önden bakıldığında çift çıtalı ön ızgara, geniş hava girişleriyle AMG ön tampon, ön tampon altı eklentisi ve gümüş krom süslemeler dikkat çekiyor. Yandan bakıldığında aerodinamik bir şekilde optimize edilen tasarımıyla 18 inçlik çift kollu hafif alaşım jantlarla AMG marşpiye kaplaması sportif görünümü güçlendirirken, arka kısımda ise yeni difüzörlü arka tampon, entegre tavan spoyleri ve iki adet yuvarlak egzoz çıkışı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

MBUX bilgi ve eğlence sistemiyle sportif iç tasarım

A 35 4MATIC iç mekân tasarımıyla da sportif bir karakter sunuyor. Kırmızı dikişli siyah ARTICO deri / DINAMICA mikrofiber kumaş-döşemeli koltuklar ve kırmızı emniyet kemerleri veya siyah/gri ARTICO deri koltuk döşemeleri dışında kırmızı şeritli DINAMICA mikrofiber kumaş süslemeler ile kırmızı çeperli havalandırma çıkışları sportif karakteri vurguluyor.

Yeni A-Serisi gibi yeni A 35 4MATIC de yenilikçi kullanım ve gösterge özelliklerine sahip MBUX bilgi ve eğlence sistemi ile donatılıyor. Daha önce kullanılan COMAND sisteminin yerini alan MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi); otomobil, sürücü ve yolcular arasında çok daha kuvvetli bir bağ kuruyor. Yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu grafiklerle desteklenen kullanıcı dostu arayüz, kolay ve ergonomik bir kullanım sunuyor. Tek bir cam panel altında bir araya gelen iki adet geniş ekran kabin içindeki yatay yapıyı güçlendiriyor.

AMG’ye özgü göstergelerde sürüş modları görülebildiği gibi, AMG TRACK PACE ve telemetri verileri gibi ayrıntılarla bilgi ve eğlence sisteminin dokunmatik ekranı sportif karakteri destekliyor. Yine AMG’ye özgü, siyah piyano boyası rengindeki orta konsol, standart olarak sunulan dokunmatik kumanda paneli dışında; ESP fonksiyonları, manuel şanzıman modları ve sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi kontrollerine de ev sahipliği yapıyor.

Dokunmatik kumanda düğmeleriyle yeni nesil AMG direksiyonu

Yeni nesil AMG direksiyonu, sürücü ile otomobil arasında üst düzey bir bağ kuruyor. Tutma bölgesinde delikli yapıdaki deriye sahip kırmızı dikişli, alt kenarı düz sportif direksiyon simidi, etkileyici bir görünüm sunuyor. Tasarımıyla dikkat çeken vites değiştirme kulakçıkları, manuel vites değiştirme imkânı sunarak sportif sürüşü destekliyor. Yeni entegre Dokunmatik Kumanda Düğmeleri, gösterge ve bilgi-eğlence sistem ekranını ayarlama ve kişiselleştirme imkanı sunuyor.

MBUX bilgi ve eğlence sistemi isteğe bağlı olarak AMG TRACK PACE ile donatılabiliyor. MBUX’un sanal yarış mühendisi, pist sürüşü esnasında hız veya hızlanma gibi araca ait veriler, tur zamanları ile ara zamanlar, referans değer ile olan zaman farklı gibi değerleri topluyor ve ekranda gösteriyor. Belirli rakamlar kırmızı veya yeşil gösterildiğinden sürücü sürüş esnasında ilgili değeri okumadan göz ucuyla daha hızlı veya daha yavaş olduğunu görebiliyor. Sürücü tur sonunda pist üzerindeki performansını değerlendirebiliyor, hızlanma veya yavaşlama gibi verileri kaydedebiliyor.