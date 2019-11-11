Yeni Micra erkeklerin de gönlünü fethedecek
Nissan’ın ikonik modeli Micra tamamen yenilendi. Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri “Ağırlıklı olarak kadınların tercih ettiği Micra, yeni tasarımı ve teknolojisiyle erkeklerin de tercih edeceği bir model haline geldi” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’de pazara sunulduğu 2003 senesinden bu yana 54 binin üzerinde satışı gerçekleşen Micra baştan aşağı yenilendi. Yeni Micra, 1.0 litre 100 PS Motor, 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleri ile satışa sunuluyor. Micra’nın motoru, aracın karakterine uyacak en iyi performans ile yakıt verimliliği sağlayacak şekilde tasarlandı.
HEDEFİ % 3 PAZAR PAYI
Tasarımı ile dikkat çeken yeni Micra, tamamen yenilenen yüzüyle daha sportif, daha atletik, daha konforlu ve daha geniş bir görünüme sahip olurken; yeni teknolojik donanımlarla daha premium bir tarz yakalıyor. Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, yaptığı açıklamada: “NISSAN olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünü daha güçlü kılmak adına hem modellerimizle hem de servis, hizmet ve gelecek vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daralan sektöre rağmen tüm dinamizmimizle pazarı geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu adımların en yenisi ise Türkiye yollarına çıkardığımız yeni Micra. Micra ile Türkiye’deki varlığımızı güçlendirirken, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Yeni Micra ile yıl sonunda yüzde 3 pazar payı hedefliyoruz” dedi.
AKILLI VE ATLETİK
Doğueri sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar ağırlıklı olarak kadınların tercih ettiği Micra, yeni tasarımı ve teknolojisiyle erkeklerin de tercih edeceği bir model haline geldi. Yeni aracımızın da tasarım, konfor, çeviklik, park kolaylığı, Akıllı Teknoloji özellikleri ve güvenlik konusundaki avantajlarıyla sürücülerin favorisi olmaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.
İÇ MEKAN DAHA LÜKS HALE GELDİ
Yeni Micra, modern renklerde ve birinci sınıf bileşenlerle iç ve dış mekanda değişiklik yapma imkanı sunan çok çeşitli kişiselleştirme seçenekleriyle satışa sunulacak. Eklenen bu özelliklerle yeni Micra, sürücülerin kendi tarzlarını yansıtmalarına imkan veriyor. İç mekan kişiselleştirme paketinde, koltuk yastıkları ve desteği, kapı kol dayama ünitesi, diz desteği ve gösterge paneli gibi kabinin dört farklı alanını kişiselleştirmeye yönelik malzemeler ve renkler yer alıyor. Bu avantajlar, Tekna ve üstü paketler için turuncu, bordo ve gri olarak üç renkte mevcut olacak. Müzik tutkunu araç sahipleri için, sürüş deneyimini olabildiğince keyifli hale getirecek yeni Micra’nın öne çıkan özelliklerinden biri de BOSE Personal ses sistemi ve B-hatchback segmentine özgü, sürücü koltuk başlığına yerleştirilmiş gelişmiş hoparlörler.
Nissan Micra, 1993 yılında Avrupa’da, Yılın Otomobili seçilen ilk Japon otomobil modeli olmuştu. Yeni Micra, yüksek manevra kabiliyeti ve esnek sürüş deneyimiyle tam bir şehirli aracı.
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