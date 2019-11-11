Yeni Micra erkeklerin de gönlünü fethedecek

Türkiye’de pazara sunulduğu 2003 senesinden bu yana 54 binin üzerinde satışı gerçekleşen Micra baştan aşağı yenilendi. Yeni Micra, 1.0 litre 100 PS Motor, 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT şanzıman seçenekleri ile satışa sunuluyor. Micra’nın motoru, aracın karakterine uyacak en iyi performans ile yakıt verimliliği sağlayacak şekilde tasarlandı.

HEDEFİ % 3 PAZAR PAYI

Tasarımı ile dikkat çeken yeni Micra, tamamen yenilenen yüzüyle daha sportif, daha atletik, daha konforlu ve daha geniş bir görünüme sahip olurken; yeni teknolojik donanımlarla daha premium bir tarz yakalıyor. Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, yaptığı açıklamada: “NISSAN olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv sektörünü daha güçlü kılmak adına hem modellerimizle hem de servis, hizmet ve gelecek vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daralan sektöre rağmen tüm dinamizmimizle pazarı geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu adımların en yenisi ise Türkiye yollarına çıkardığımız yeni Micra. Micra ile Türkiye’deki varlığımızı güçlendirirken, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Yeni Micra ile yıl sonunda yüzde 3 pazar payı hedefliyoruz” dedi.

AKILLI VE ATLETİK

Doğueri sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar ağırlıklı olarak kadınların tercih ettiği Micra, yeni tasarımı ve teknolojisiyle erkeklerin de tercih edeceği bir model haline geldi. Yeni aracımızın da tasarım, konfor, çeviklik, park kolaylığı, Akıllı Teknoloji özellikleri ve güvenlik konusundaki avantajlarıyla sürücülerin favorisi olmaya devam edeceğine inanıyoruz” dedi.