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Otomobil

Yeni Opel Corsa'ya Almanya'dan bir ödül daha

Yeni Opel Corsa, Almanya'nın iki sektörel dergisi Auto Bild ve Computer Bild'in okuyucu oylarıyla belirlediği “2019 Bağlanabilir Otomobil Ödülü”ne layık görüldü. Yine Almanya'da geçtiğimiz aylarda sınıfının en iyi şirket aracı seçilmesinden sonra yeni Opel Corsa'nın aldığı bu ikinci ödülü değerlendiren Opel CEO'su Michael Lohscheller: 'Yeni modelimizin Auto Bild ve Computer Bild okuyucularının gönlünü kazanmasından ve 'Bağlantılı Otomobil Ödülü' ile onurlandırılmış olmasından dolayı çok mutluyuz.” dedi.

23 Şubat 2020 Pazar10:21 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 10:21

Yeni Opel Corsa’nın baz versiyonlarda dokunmatik ekran standart olarak yer alırken,  isteğe bağlı olarak navigasyon ve 10 inçlik bilgi-eğlence ekranı tercih edildiğinde, canlı navigasyon hizmeti ile sağlanan gerçek zamanlı trafik bilgileriyle yolculuk deneyiminde öne çıkıyor.

Yeni Opel Corsa ve Corsa-e geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen dünya tanıtımından sonra AUTOBEST jürisi tarafından ‘Avrupa’da 2020 Yılının Satın Alınması En Mantıklı Otomobili’ seçilmişti. Almanya’da sınıfında ‘Yılın En iyi Şirket Aracı’ seçilen yeni Corsa, İspanya'dan da ‘Premio Best Car Coche Global’ unvanını kazandı.

25 Şubat’ta İstanbul’da tanıtımı yapılacak olan yeni Opel Corsa, 1 Mart itibarı ile Türkiye’de satışa çıkacak.

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