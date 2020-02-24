Yeni Range Rover Evoque, Avrupa'nın en iyi kompakt SUV'u seçildi

24 Şubat 2020 Pazartesi09:41 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:41

Land Rover’ın premium kompakt SUV segmentindeki temsilcisi yeni Range Rover Evoque,100.000'den fazla dergi okuyucusunun oyladığı anketin ardından Auto Motor & Sport Best Cars Ödüllerinde En İyi Kompakt SUV ve Off-Road Aracı seçildi.

Jaguar Land Rover CCO’su Felix Bräutigam, Stuttgart'ta düzenlenen törende ödülü teslim alırken yaptığı konuşmada: “Best Cars Ödülleri otomotiv endüstrisi için en önemli parametrelerden birisi. Bu sebeple okuyucuların bize layık gördüğü bu özel ödül için çok gururluyuz” dedi.