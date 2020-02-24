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Otomobil

Yeni Range Rover Evoque, Avrupa'nın en iyi kompakt SUV'u seçildi

Land Rover'ın premium kompakt SUV segment temsilcisi yeni Range Rover Evoque Auto Motor & Sport Best Car Ödüllerinde En İyi Otomobil ödülünün sahibi oldu. Ödüller Avrupa'nın 11 ülkesinden dergi okurlarının oylarıyla belirleniyor. Evoque bu ödülü 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da kazanmıştı.

24 Şubat 2020 Pazartesi09:41 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:41

Land Rover’ın premium kompakt SUV segmentindeki temsilcisi yeni Range Rover Evoque,100.000'den fazla dergi okuyucusunun oyladığı anketin ardından Auto Motor & Sport Best Cars Ödüllerinde En İyi Kompakt SUV ve Off-Road Aracı seçildi.

Jaguar Land Rover CCO’su Felix Bräutigam, Stuttgart'ta düzenlenen törende ödülü teslim alırken yaptığı konuşmada: “Best Cars Ödülleri otomotiv endüstrisi için en önemli parametrelerden birisi. Bu sebeple okuyucuların bize layık gördüğü bu özel ödül için çok gururluyuz” dedi. 

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