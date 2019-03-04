‘Yeni Sportage ile SUV pazarında iddialıyız’
Yeni KIA Sportage makyajlanarak satışa sunuldu. KIA Genel Müdürü Can Ağyel konuyla ilgili “Yenilenen KIA Sportage 1.6 litre dizel otomatik ile SUV pazarında tekrar iddialıyız. Yeni ürünlerimizle pazar payımızı 30’dan fazla artırmayı hedefliyoruz” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, makyajlanan yeni KIA Sportage’ın 1.6 litre dizel otomatik versiyonunun tanıtımını gerçekleştirdi. C-SUV segmentinin iddialı oyuncularından olan yeni Sportage, dizel motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle otomobil ssatışa sunuldu.
161.500 TL’DEN BAŞLIYOR
KIA’nın global pazarda en çok satan modeli olan Sportage’ın yenilenen yüzü ve Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan KIA Genel Müdürü Can Ağyel, “KIA Sportage ilk satışa sunulduğu 1994 yılından bu yana sınıfının en gözde modellerinden biri oldu. Tasarımı, kullanım keyfi ve zengin ekipman seviyesiyle ülkemizde de çok sevildi. 4. nesil makyajlı KIA Sportage ile her zamanki gibi standartları yükselterek heyecan yaratmaya devam ediyoruz. Yenilenen KIA Sportage 136 PS gücündeki 1.6 litrelik dizel motoru, yenilenen dış ve iç tasarımı, gelişmiş donanım özellikleriyle bu başarıyı daha ileriye taşıyacak” dedi. Yenilenen KIA Sportage’ın tanıtımında otomotiv sektörünü de değerlendiren Ağyel, “Sektör olarak 620 bin adetle seneyi kapattık. Bu daralmada bizi en çok etkileyen faktör döviz kurunda yaşanan artış oldu ama her şeye rağmen sektörümüzü ayakta tutmak için çözüm yolları aramaya ve daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Sektörün 2019 yılında da daralma eğiliminde olduğunu belirten Ağyel, “31 Mart’a kadar devam eden ÖTV teşviğinin tüm yılı kapsayacak şekilde devam etmesi önemli” dedi.
CEED VE CERATO DA PİYASADA OLACAK
2018 yılının sonunda KIA Stonic ve premium segmente yönelik KIA Stinger’ı pazara sunduklarını belirten Can Ağyel, “Her iki aracımız için de olumlu geri dönüşler alıyoruz. 2019 yılında ise ana motivasyonumuz KIA Sportage olacak. Bununla birlikte, Mart ayının ikinci yarısında KIA Ceed HB modelini otomobil severlerle buluşturacağız. 2019 yılının ikinci çeyreğinde KIA Proceed ve KIA Ceed SW modellerimizi, yılın ikinci yarısında ise yeni KIA Cerato 1.6 litre dizel otomatiği Türkiye’de satışa sunacağız. Yeni ürünlerimizle pazar payımızı 30’dan fazla artırmayı hedefliyoruz” dedi.
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