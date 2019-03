‘Yeni Sportage ile SUV pazarında iddialıyız’

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, makyajlanan yeni KIA Sportage’ın 1.6 litre dizel otomatik versiyonunun tanıtımını gerçekleştirdi. C-SUV segmentinin iddialı oyuncularından olan yeni Sportage, dizel motoru ve otomatik şanzıman seçeneğiyle otomobil ssatışa sunuldu.

161.500 TL’DEN BAŞLIYOR

KIA’nın global pazarda en çok satan modeli olan Sportage’ın yenilenen yüzü ve Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan KIA Genel Müdürü Can Ağyel, “KIA Sportage ilk satışa sunulduğu 1994 yılından bu yana sınıfının en gözde modellerinden biri oldu. Tasarımı, kullanım keyfi ve zengin ekipman seviyesiyle ülkemizde de çok sevildi. 4. nesil makyajlı KIA Sportage ile her zamanki gibi standartları yükselterek heyecan yaratmaya devam ediyoruz. Yenilenen KIA Sportage 136 PS gücündeki 1.6 litrelik dizel motoru, yenilenen dış ve iç tasarımı, gelişmiş donanım özellikleriyle bu başarıyı daha ileriye taşıyacak” dedi. Yenilenen KIA Sportage’ın tanıtımında otomotiv sektörünü de değerlendiren Ağyel, “Sektör olarak 620 bin adetle seneyi kapattık. Bu daralmada bizi en çok etkileyen faktör döviz kurunda yaşanan artış oldu ama her şeye rağmen sektörümüzü ayakta tutmak için çözüm yolları aramaya ve daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Sektörün 2019 yılında da daralma eğiliminde olduğunu belirten Ağyel, “31 Mart’a kadar devam eden ÖTV teşviğinin tüm yılı kapsayacak şekilde devam etmesi önemli” dedi.