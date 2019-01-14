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Yeni Volkswagen Passat tanıtıldı

Volkswagen’in eski alt yapısında üretilen Amerikan versiyon Passat, Detroit Motor Show’da tanıtıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Volkswagen’in Toyota Camry, Honda Accord gibi zorlu rakipleri ile Amerika’da mücadelesi sürüyor. ABD’de satılan daha büyük, daha teknolojik ve daha farklı motorlara sahip Passat, 2. nesli ile karşımıza çıkıyor.

ABD için özel üretilen bu otomobil, halen eski platformu kullanıyor. Volkswagen’in MQB platformuna hala geçiş yapmayan otomobil, gelecek nesil Passat’ın nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor aslında.

2018 yılında ABD’de yüzde 2,7 pazar payına sahip olan model, ön tasarımda Arteon tarzında olacağı düşünüyordu. Fakat ortaya çıkan görsellerde daha kaslı ve daha güçlü bir ön görüntü sunulduğu görünüyor.

Tavan hariç tüm ekipmanları tamamen değişen otomobilin, kaputunun altında ise 2.0 litre dört silindirli 174 beygir gücündeki motor sunulacak. 6 ileri otomatik şanzımana sahip olacak olan modelde en güçlü motor ise 3.6 litrelik V6 ünite olacak. 280 beygir güç üreten bu motor, dört tekerlekten çekiş sistemi ile sunulacak.

 

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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