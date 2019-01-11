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Yerli Babayiğit’in Avrupa’daki demo turu tamamlandı

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, Avrupa’da yaptığı tanıtım turunu tamamladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yerli üretici Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye’deki fabrikasında üretilen Isuzu Novocity Life modeli, Avrupa’ya yayılma yolunda hızla ilerliyor.
 
Türkiye’de daha yollara çıkmadan iki farklı ödül alan model, 2018 yılında üretilen tüm modellerin satışı ile büyük başarı yakaladı. Türkiye’de sevildiği kadar Avrupa’da da sevilen Novociti Life modeli, 6 Eylül 2018’de başlayan demo turunu tamamladı.
 
Bu demo turunda, ülkelerin belediyelerine ve toplu taşıma şirketlerine test ettirilen modelin tanıtımı Romanya’dan başladı.
 
Bulgaristan üzerinden devam ederek sırasıyla Danimarka, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Yunanistan, Arnavutluk, Macaristan, Slovakya, Çekya, İspanya, Almanya, İsviçre, Rusya, Fransa, İtalya ve Gürcistan gibi ülkeleri ziyaret ederek turu başarıyla tamamladı.

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