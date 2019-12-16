Önümüzdeki hafta sonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın direksiyonuna geçmesi beklenen yerli otomobil, teknolojik donatıları ile de büyük ses getirecek. Teknolojik alt yapısının Turkcell tarafından dizayn edildiği yerli otomobil, akıllı evler ile iletişime geçebilecek. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi ile, evde bulunan ağ üzerinden; akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemine uzaktan ulaşılabilecek. TOGG’un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup’ın ‘akıllı yaşam’ başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’ın her fırsatta dile getirdiği ‘otomobilden fazlasını yapacağız’ iddiasını da güçlendiriyor. Otomobil, üzerlerindeki sensör, kamera ve işlemci gibi nesnelerin interneti (IoT) ile bağlantılı cihazlar ve yazılımlar yardımıyla akıllı yaşam sistemleri ile iletişim kurarak, akıllı cihazları kontrol etmeye olanak sağlıyor.

KİŞİSEL ASİSTAN OLACAK

Günümüzde evlerdeki akıllı buzdolabı, ocak, alarm sistemleri, ısıtıcı ya da soğutucular akıllı telefonlarla, her biri ayrı ayrı uygulamalar indirilerek kontrol edilebiliyor TOGG’un söz konusu yeni teknolojisi ise otomobili bağlantılı olmanın bir adım ötesine geçirip akıllı ev cihazları, akıllı şebeke ve diğer tüm internete bağlı cihazlarla entegre bir takım olarak çalıştırıyor. Otomobil, aynı zamanda yaşamın birçok farklı alanında, sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor. Geliştirdiği aracın elektrik-elektronik mimarisini 2025 ve sonrası çözümlere temel olacak şekilde tasarlayan TOGG’un akıllı yaşam teknolojisi sayesinde de akıllı otomobil; fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.