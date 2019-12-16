Yerli otomobil, evdeki akıllı cihazlarla iletişİme geçebilecek
Kamuoyunun merakla beklediği yerli otomobil, teknolojik alt yapısı sayesinde evdeki akıllı cihazlarla iletişme geçebilecek. Otomobil üzerinden çamaşır makinesini, buzdolabını veya evin ısısını kontrol etmek mümkün hale gelecek.
- KAAN ZENGİNLİ
Önümüzdeki hafta sonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın direksiyonuna geçmesi beklenen yerli otomobil, teknolojik donatıları ile de büyük ses getirecek. Teknolojik alt yapısının Turkcell tarafından dizayn edildiği yerli otomobil, akıllı evler ile iletişime geçebilecek. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi ile, evde bulunan ağ üzerinden; akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemine uzaktan ulaşılabilecek. TOGG’un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup’ın ‘akıllı yaşam’ başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’ın her fırsatta dile getirdiği ‘otomobilden fazlasını yapacağız’ iddiasını da güçlendiriyor. Otomobil, üzerlerindeki sensör, kamera ve işlemci gibi nesnelerin interneti (IoT) ile bağlantılı cihazlar ve yazılımlar yardımıyla akıllı yaşam sistemleri ile iletişim kurarak, akıllı cihazları kontrol etmeye olanak sağlıyor.
KİŞİSEL ASİSTAN OLACAK
Günümüzde evlerdeki akıllı buzdolabı, ocak, alarm sistemleri, ısıtıcı ya da soğutucular akıllı telefonlarla, her biri ayrı ayrı uygulamalar indirilerek kontrol edilebiliyor TOGG’un söz konusu yeni teknolojisi ise otomobili bağlantılı olmanın bir adım ötesine geçirip akıllı ev cihazları, akıllı şebeke ve diğer tüm internete bağlı cihazlarla entegre bir takım olarak çalıştırıyor. Otomobil, aynı zamanda yaşamın birçok farklı alanında, sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline geliyor. Geliştirdiği aracın elektrik-elektronik mimarisini 2025 ve sonrası çözümlere temel olacak şekilde tasarlayan TOGG’un akıllı yaşam teknolojisi sayesinde de akıllı otomobil; fişte bırakılan ütüden, internet alışverişinden, yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken bile araca teslimine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.
YAPAY ZEKAYA DOĞRU GEÇİŞ
Gürcan Karakaş’ın da bugüne dek pek çok kez vurguladığı gibi ‘konusunun uzmanı ve dünyanın en iyileriyle’ çalışıldığı her fırsatta dile getirilen TOGG, bu yeni ileri teknoloji ürünü uygulamayla akıllı otomobili tüm akıllı çevre ile iletişim kurabilen, topladığı bilgileri işleyip çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan ileri teknoloji bir akıllı yaşam orkestra şefine dönüştürüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TEST EDECEK
SUV olarak piyasaya çıkacak ilk modelin tasarımını dünyaca ünlü İtalyan şirket Pininfarina yaptı. İtalyan Pininfarina, dünyanın en ünlü ve en büyük otomotiv tasarım şirketlerinden biri. 1930’da kurulan şirket esas olarak ününü Ferrari ve Lamborghini tasarımları ile kazansa da Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Cadillac, Volvo ve Peugeot gibi çok sayıda markaya tasarımlar yapıyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada sektörün merakla beklediği tanıtım için sayılı günler kaldı. Aracın ön gösterimi önümüzdeki günlerde Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın test sürüşü yapacağı tanıtım toplantısının 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirileceği konuşuluyor.
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