5G: Yeni nesil teknoloji mi? Tehlike mi?
Teknolojik gelişmelerin olumlu tarafları olduğu gibi insan sağlığına zarar veren riskleri de var. Bu anlamda teknoloji üretirken dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Selim Şeker, “En basit bir cihaz veya ilaç piyasaya sunulurken 5 ila 10 sene gibi bir süre testlerden, deneme süresinden geçiyor. Ancak cep telefonu ve ilgili cihazlarda buna riayet edilmiyor. Firmalar ürünlerinin zararsız olduğunu ispat etmeli. Suyun bile yan etkisi var iken bu cihazların yan etkilerinin saklanması insan haklarına aykırı.” diyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
5G, 5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti; yani yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi anlamına geliyor. İlk olarak ABD’de uygulanmaya başlandı. Yakın zamanda da Türkiye’ye gelecek. Bugün ülkemizde 4.5G’yi kullanan 51 milyon kişi var. İlk bakışta bu teknolojiye ayak uydurmak kaçınılmaz gibi dursa da teknolojinin zararları da göz ardı edilmemeli. Elbette ulaşımda, endüstride ya da akıllı şehirler konusunda büyük avantaj sağlayacaktır 5G. Ama şu anda kullandığımız, 4.5G’lerin bile insan vücuduna olan zararları kanıtlanmış iken daha ileri bir teknoloji olan 5G’nin ne tür riskler taşıdığı da merak konusu. Bu anlamda endişe duyan bilim insanları ve hekimleri bir araya gelip “Emniyetli olduğu kanıtlanana kadar 5G’ye ihtiyatla yaklaşılmasını ve hayatımıza girmemesi gerektiğini” dile getiren bir bildiri hazırladılar. Bildiriyi hazırlayanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde dersler veren ve Üsküdar Üniversitesi’nde çalışan Prof. Dr. Selim Şeker’de var. Şeker, çıkardığı 5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız adlı kitabında teknolojinin getirdiği tehlikeleri gözler önüne seriyor.
TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TESTTEN GEÇMELİ
Elektromanyetik radyasyon hayatımızın gerçeği ancak vücudumuzun dayanabileceğinden fazla radyasyona maruz kalmak sağlımızı olumsuz yönde etkiliyor. Telefondan bir video izlerken donmadan izlemek mi önemli yoksa sağlığımızın bozulmaması mı? İnsanlık tarihinde ilk defa 5G ile bütün insanlar ve canlılar, yeterli testlerden geçmemiş insan yapımı cihazların yaydığı iyonize edilmeyen radyasyona maruz bırakılacak. 5G sadece mevcut mobile sistemleri olan 3G ve 4G’yi çok daha yüksek bir seviyeye taşımakla kalmayıp insanlar arası haberleşmenin yanı sıra makineleri, cihazları ve nesneleri de kontrol edebilecek. Teknolojinin beşinci nesli 5G; 3G ya da 4G’den çok daha yaygın ve tehlikeli olacak.
RADYASYONSUZ YER KALMAYACAK
5G nokta atışı ışınlar yayacak ve 7 gün 24 saat her yerde olacak. Her 150 metrede evimizin dibindeki cihazlardan yayılan elektromanyetik radyasyona maruz kalacağız. Dünyada radyasyonsuz yaşanacak yer kalmayacak. 5G’den korunmak için standartlar yok. 5G’ye bir de nesnelerin interneti de eklenince vay halimize. Nesnelerin interneti; benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları olarak tanımlanıyor. Nesnelerin interneti ile oluşturulan akıllı evler, şoförsüz arabalar, akıllı şehirler hep birbirine bağlı olacak ve bütün bunları akıllı cep telefonları yönetecek. Telefon, fırın, televizyon, bilgisayar ve birçok elektrikli ev aletlerinin zararlı radyasyon yaydığını biliyoruz. Şimdi aldığımız radyasyon 5G ile daha artacak. “Basit bir cihaz veya ilaç piyasaya sunulurken bir süre testlerden geçiyor. Ancak cep telefonu ve ilgili cihazlarda buna riayet edilmiyor.” diyen Prof. Selim Şeker, firmalar ürünlerinin zararsız olduğunu ispat etmeli.” diyor.
VÜCUT CEP TELEFONUNUN ZARARINI TOLERE EDEMİYOR
Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların çok daha zararlı olduğunu belirten Prof. Şeker, şu uyarılarda bulunuyor:
“Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (WHO/IARC) tarafından kansere yol açanlar listesinde cep telefonlarının yaydığı radyasyon 2B kategorisinde yer alıyor. Yapılan araştırmalarda cep telefonu ve laptop gibi kablosuz cihazlar hamile kadınlar tarafından kullanıldığında fetüsün beyin gelişimini değiştirdiği görülmüş. Radyasyon yayan cep telefonları insan beyninde, sinir hücrelerinde, mesaj taşıyan kimyasal maddeleri etkiliyor. Elektromanyetik alanlar moleküllerde, hücrelerde ve dokularda hareket, çalışma ve yapısal değişikliklere neden oluyor.
ÇOCUKLAR İÇİN RİSK DAHA FAZLA
Cep telefonu kullanan bazı insanlara beyin kanseri teşhisi konulmuş. Bu yüzden uzun görüşmeler kablolu telefon ile kısa görüşmeler veya sabit telefon bulunmayan ortamlardaki görüşmeler cep telefonuyla yapılmalı. Vücudun zararları telafi etmesi için de yeterli zaman olmuyor. Bu yüzden kulaklık ile kullanmak bir çözüm olabilir.” Çocuklarda bu etkinin daha fazla olduğunu vurgulayan Prof. Şeker, “Çocukların gelişmekte olan sinir ve diğer sistemleri yetişkinlerden iletken olduğu için RF enerjisini kafada daha fazla yutarlar. Bu yüzden cep telefonunun yaydığı EM radyasyon, çocukların beyin aktivitelerinde değişimlere neden olabilir. Öğrenme eksikliklerine, konsantrasyon bozulmalarına ve agresif davranışlara yol açabilir.” diyor.
5G-IOT İŞBİRLİĞİ NE KADAR GÜVENLİ?
5G-IOT işbirliği, rahat bir hayat sağlayacak akıllı evler ve şehirleri üreterek mobile telefonları halkı ve yaşamı kontrol eden platforma dönüştürürken insanlığı çok önemli sağlık riskleri ile karşı karşıya bırakabilir. 2017’de 35 ülkeden 180 bilim adamı ve doktorlar 5G ile ilgili çalışmaların, bilhassa çocuklar ve hamile hanımlar için güvenli olduğunu ispat edilene kadar durdurulmasını istemiş. Zira 5G ve IOT çevremizdeki elektromanyetik alanları çok daha artıracak. Yapılan araştırmalara göre tahmini olarak bugün internete 10-11 milyar civarı cihazın bağlı olduğunu belirten Şeker, bu rakamın 2020’de 50 milyar cihaz seviyesine çıkacağının öngörüldüğünü söylüyor ve ekliyor: “Önümüzdeki yıllarda etkileşimin ve internetin hemen her nesnenin içine gireceği ve farklı nesnelerin ortak amaçlar için hareket edeceği bir döneme gireceğiz. Bu arada insanların biyolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak bu değişime nasıl karşılık vereceğini hep birlikte göreceğiz.”
SİBER GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR
5G ile hayatımıza giren Nesnelerin İnterneti (IOT); nesneler, nesneleri bağlayan iletişim ağı ve bilgisayar sistemlerinden oluşuyor. Ancak bu sistem ciddi güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Dünya Ekonomik Forumu 2018 Yılı Küresel Risk Raporu’nda siber güvenlik konusunun en büyük üçüncü risk ilan edildiğini hatırlatan Prof. Şeker, “Nesnelerin İnterneti öncesinde saldırılar kişisel bilgileri çalma şeklinde idi. IOT ile saldırılar daha yıkıcı olabilir. Uçak düşürme, seçim sonuçlarını değiştirme, tıbbi cihazları uzaktan etkileyip cinayet işleme gibi sonsuz ihtimaller var.” uyarısında bulunuyor.
ULUSLARARASI TEHLİKE ALARMI
Prof. Selim Şeker’in de içinde bulunduğu 209 bilim adamı, 5G’ye ihtiyatla yaklaşılmasını dile getiren bir bildiri hazırladılar. Bildiride: “5G, mevcut çevreye ve insanlara zararları ispat edilmiş telekomünikasyon sistemlerine ilaveten çok daha fazla radyo frekans elektromanyetik alanlara (RF-EMF) maruziyeti artıracak. 5G kablosuz sistem, mobile radyasyonu mecburi olarak çok artıracak. Elektromanyetik temelli kablosuz teknolojileri sınırsız uygulayan ülkelerde bir şey yapmamak artık bir opsiyon değil topluma maliyettir.” denildi.
5G’NİN SAĞLIK AÇISINDAN KESİNLEŞMİŞ ZARARLARI
Deriye etkileri: Milimetrik dalgaların yüzde 90’ından fazlası epidermis ve dermis tabakasında yutulur.
Göze etkileri: Isısal etkiler göz yüzeyinin altına geçerek değişik seviyede katarakt gibi hasar oluşturur.
Biyolojik olarak: Savunma sistemine, hücre büyümesine, organlara etki ederek kansere sebep olur.
Bağışıklılık sistemine etkileri: Hücre büyüme oranını ve bakterilerin antibiyotiklere direncini değiştirir.
Bitki sağlığına etkileri: 5G insanlardan daha fazla bitkilere etki eder.
Doğal ekosisteme etkileri: Böcekleri, kuşları uzaklaştırır.
Kalbe etkisi: 1992’de 53-78GHz frekanslarında Rusya’da yapılan çalışmalarda kalbin çalışmasını etkilediği deneysel olarak ispat edildi.
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