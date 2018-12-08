5G: Yeni nesil teknoloji mi? Tehlike mi?

5G, 5. Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmeti; yani yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi anlamına geliyor. İlk olarak ABD’de uygulanmaya başlandı. Yakın zamanda da Türkiye’ye gelecek. Bugün ülkemizde 4.5G’yi kullanan 51 milyon kişi var. İlk bakışta bu teknolojiye ayak uydurmak kaçınılmaz gibi dursa da teknolojinin zararları da göz ardı edilmemeli. Elbette ulaşımda, endüstride ya da akıllı şehirler konusunda büyük avantaj sağlayacaktır 5G. Ama şu anda kullandığımız, 4.5G’lerin bile insan vücuduna olan zararları kanıtlanmış iken daha ileri bir teknoloji olan 5G’nin ne tür riskler taşıdığı da merak konusu. Bu anlamda endişe duyan bilim insanları ve hekimleri bir araya gelip “Emniyetli olduğu kanıtlanana kadar 5G’ye ihtiyatla yaklaşılmasını ve hayatımıza girmemesi gerektiğini” dile getiren bir bildiri hazırladılar. Bildiriyi hazırlayanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde dersler veren ve Üsküdar Üniversitesi’nde çalışan Prof. Dr. Selim Şeker’de var. Şeker, çıkardığı 5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız adlı kitabında teknolojinin getirdiği tehlikeleri gözler önüne seriyor.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER TESTTEN GEÇMELİ

Elektromanyetik radyasyon hayatımızın gerçeği ancak vücudumuzun dayanabileceğinden fazla radyasyona maruz kalmak sağlımızı olumsuz yönde etkiliyor. Telefondan bir video izlerken donmadan izlemek mi önemli yoksa sağlığımızın bozulmaması mı? İnsanlık tarihinde ilk defa 5G ile bütün insanlar ve canlılar, yeterli testlerden geçmemiş insan yapımı cihazların yaydığı iyonize edilmeyen radyasyona maruz bırakılacak. 5G sadece mevcut mobile sistemleri olan 3G ve 4G’yi çok daha yüksek bir seviyeye taşımakla kalmayıp insanlar arası haberleşmenin yanı sıra makineleri, cihazları ve nesneleri de kontrol edebilecek. Teknolojinin beşinci nesli 5G; 3G ya da 4G’den çok daha yaygın ve tehlikeli olacak.

RADYASYONSUZ YER KALMAYACAK

5G nokta atışı ışınlar yayacak ve 7 gün 24 saat her yerde olacak. Her 150 metrede evimizin dibindeki cihazlardan yayılan elektromanyetik radyasyona maruz kalacağız. Dünyada radyasyonsuz yaşanacak yer kalmayacak. 5G’den korunmak için standartlar yok. 5G’ye bir de nesnelerin interneti de eklenince vay halimize. Nesnelerin interneti; benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları olarak tanımlanıyor. Nesnelerin interneti ile oluşturulan akıllı evler, şoförsüz arabalar, akıllı şehirler hep birbirine bağlı olacak ve bütün bunları akıllı cep telefonları yönetecek. Telefon, fırın, televizyon, bilgisayar ve birçok elektrikli ev aletlerinin zararlı radyasyon yaydığını biliyoruz. Şimdi aldığımız radyasyon 5G ile daha artacak. “Basit bir cihaz veya ilaç piyasaya sunulurken bir süre testlerden geçiyor. Ancak cep telefonu ve ilgili cihazlarda buna riayet edilmiyor.” diyen Prof. Selim Şeker, firmalar ürünlerinin zararsız olduğunu ispat etmeli.” diyor.