ABD Türkiyesiz bir denklem kuramaz

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’nda katledilmesi, infazın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın talimatıyla gerçekleştiğine dair elde edilen somut verilere ulaşılması, Ortadoğu’da yeni değişimleri tetikler mi? Amerika’nın hegemonyasında varlığını sürdüren Suudi kraliyet yönetimi ve Arap yarımadasındaki diğer yönetimlerin varlığını sürdürmesi için Amerika’ya peşkeş çektiği petro-dolar gelirlerinin sürdürülebilirliği uzun soluklu olur mu? Amerika’nın askeri-istihbarat ağıyla kilit rol aldığı Ortadoğu denkleminde, Türkiye’nin yeri ve belirleyici özelliği ne kadar değişti? Amerika’nın Ortadoğu’da Türkiyesiz etkin varlığını sürdürmesi ne kadar mümkün?

Amerikan Grand Stratejisi Obama’nın Ortadoğu Mirası adlı kitabı ile dikkatleri üzerine çeken Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Araştırmacısı Dr. Çağatay Özdemir, ABD’nin dünya ülkeleri ile yaşadığı gerilimin arka planını anlattı.

ORTADOĞU’NUN EN ÖNEMLİ GÜCÜ TÜRKİYE

ABD’nin son dönemde Türkiye dahil olmak üzere, birçok devlet ile gerilim yaşadığını kaydeden Özdemir, “Gerilimlerin temeli, ABD’nin iç politikada yaşadığı siyasi sıkışmışlığın uluslararası arenaya yansımasıdır. Amerikan yönetimi Evanjelistler ile Siyonistlerin etkisi altındadır. Fakat bu iki grubun aklı ile adım atmanın ABD için mutlaka bedelleri olacaktır. Türkiye NATO’nun en büyük müttefiklerindir. Aynı zamanda Ortadoğu’daki en önemli güçlerdendir. Dolayısıyla ABD’nin Türkiye’nin içinde olmadığı bir denklem kurabilmesi mümkün değildir” dedi.

ABD’NİN TUTUMUNU DEĞİŞTİREN YENİ TÜRKİYE

Değişen ve gelişen yeni Türkiye’nin bölgesel ve küresel aktör olma yolunda büyük mesafeler katettiğini kaydeden Özdemir, “ABD’nin uyguladığı yanlış politikalara karşı çıkan, mazlumların yanında yer alan, alternatif aktörler ile yeni projeksiyonlar üretebilen, dış politikada hareket kabiliyeti yüksek ve refleksleri kuvvetli yeni bir Türkiye var artık. Tüm bu gerçekler Türkiye’nin bölgesel bir güç konumunda olduğunu ve de küresel bir güç olma yolunda kat ettiği yolu bizlere gösteriyor. Bu sebeple Türkiye’nin sergilediği dik duruş dikkatleri çekiyor ve ABD’nin bu dik duruş karşısında gösterdiği tavır değişiyor” ifadelerini kullandı.