Açık hava müzesi kayısı kenti: Malatya

MALATYA’DA NE YENİR?

Zırh Kebabı: Kebap severler Malatya’ya gelmişken Bakırcılar Çarşısı’nda Zırh Kebabı yemeden gitmesin. Katkı maddesi olmadan sadece et ve tuz ile yapılıyor.

Analı Kızlı: Malatya bulgurla yapılan yemekleri ile meşhur bir şehir. İrili ufaklı bir lezzet şöleni olan Analı Kızlı’da içli köfte gibi hazırlanan büyük parçaların yanına kızı olarak adlandırılan küçük bulgur topları yer alıyor.

Kayısı tatlısı: Kayısı diyarı Malatya’dan kayısı tatlısı yemeden gitmek olmaz. Kurutulmuş kayısıdan hazırlanan hafif ve oldukça lezzetli bir tatlı.

Kiraz Yaprağı Sarması: Başka bir yerde yiyemeyeceğiniz Malatya’nın yöresel lezzetlerinden biri. Bulgurla sarılan kiraz yaprakları ayran içerisinde üzerine tereyağ ve soğan yakılarak servis ediliyor.

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