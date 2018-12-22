Bir iyilik hareketi: Çorbada Tuzun Olsun

Çorbada Tuzun Olsun Derneği 7’den 70’e her yaştan gönüllünün bir araya gelerek ayakta tuttuğu insani yardım çalışmaları yapan bir sivil toplum örgütü. Dernek Başkanı Ahmet Türker, “İşimizi, Akut’un mantığı gibi düşünebilirsiniz, onlar nasıl fiziksel afetlerde enkazların altından birilerini çıkarmaya çalışıyorsa, biz de gönüllülerimizle her akşam çorba dağıtırken sosyal ve manevi enkazların altında kalan insanları kurtarmaya çalışıyoruz.” diyor. Dernek uzun süredir yürüttüğü yardım faaliyetlerini yeni projeleriyle taçlandırıyor.

ÇORBADA TUZUN OLSUN NASIL BÜYÜDÜ?

Basın, Medya ve İletişim Sorumlusu Hamdi Koçoğlu, 4,5 yıl önce Eyüp bölgesindeki bir evsize çorba verilmesiyle başlayan hikâyenin dernekleşme sürecini paylaştı. Koçoğlu: “Çorbada Tuzun Olsun büyüme sürecinde, belirli kriterlerden asla ödün vermedi. Gönüllülük esasına göre faaliyet yürüten kadrolarla çalıştık. Sosyal sorumluluk bilincinden hiç kopmadık ve evsizlerin haklarını ön planda tuttuk. Sosyal medyanın gücünü olumlu yönde kullanarak, binlerce insanın gıda dağıtım faaliyetlerimizde gönüllü olmasını sağladık. Üniversitelerdeki örgütlenmemiz, onlarca şirketin ve medya kurumunun destek vermesi, toplumda farkındalık oluşturmamızı sağladı. Herkese İstanbul’da evsizlik sorunu ile mücadele ediliyor bilgisini yaymayı başardık.”

Ahmet Türker, evsizliğin sadece ekonomik sebeple ortaya çıkmadığını sosyal travma ve sokağa düştükten sonra edinilen bağımlılıklardan da kaynaklandığını söylüyor.

GÖNÜLLÜLÜK DEDİĞİN GÜNÜBİRLİK OLMAMALI

Türker, AR-GE çalışmalarını yürüttükleri Geri Kazanım Projelerine değinerek, “Şu an program dahilinde pilot çalışma olarak bir arkadaşımızı bağımlılıklarından kurtardık, sosyal travma evresini geçti ve bir yerde barınabiliyor. Bir oda tutmasına, o odanın içinin yerleştirilmesinde yardım ettik. Daha sonra işe başladı, ilişkimizi sürdürüyoruz, Topluma adapte olduktan sonra derneğimizde gönüllü olarak çalışacak.” diyor.

Proje kapsamında geri kazanım için gelen evsiz ve bu süreçte destekte bulunan tüm kişi ve kurumlarla sözleşme imzalayacaklarını söyleyen Türker, “Sokakta yaşayan dezavantajlı grup genelde bağımlıdır. Siz bağımlı birini topluma adapte edemezsiniz. Bu nedenle bireyin önce kendini hazır hissedip bunu istemesi gerekir. Biz bu aşamada konuyu sözleşme ile güvence altına alacağız. Çünkü insanlar gönüllü yürütülen projelerin devamlılığını sağlayamıyor. Gönüllülük, sürdürülebilir olursa karşılık bulur. Bir insanın hayatına dokunup sonra onu bırakmak yapılacak en büyük kötülüklerden. Biz de sözleşmelerle bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sürece dahil olan kurumlar nedensiz olarak çekildiklerinde sağlamakta söz verdikleri hizmetin karşılığını derneğimize ödeyecekler biz de yarım kalan süreci başka biriyle tamamlayacağız. Bağımlılıktan kurtulup, doktoru tarafından barınma ve çalışması uygun görülenlere ev ve iş için yardım aşamasına geçeceğiz. Üç ay süre ile masraflarını karşılayıp ekonomik ilişkilere dahil olma sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Çünkü kötü alışkanlıklardan yeni kurtulmuş birinin eline denetimsiz bir para vermek tüm çabayı çöpe atabilir. Bu süreçler aşamalı olarak devam edecek ve evsiz, toplum çarklarına dahil olma serüvenini tamamlayacak.” şeklinde konuştu.