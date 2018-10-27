Bir sabah uyandığınızda artık işiniz olmayabilir

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilişim sektörünün önemi daha da arttı. Bundan dolayı daha küçük yaşlardan itibaren çocukların bilişim eğitimi almaları ve burada öğrendiklerini amacına uygun bir şekilde kullanmaları onların gelecekleri açısından oldukça önemli. Bilişim sektörünün öneminin farkında olan ve bu anlamda 16 yaş altı çocuklara online hizmet veren Bilişim Garajı, her zaman her yerden erişilebilen zengin online içerikler sayesinde öğrencilere bilgisayar programlama, üç boyutlu tasarım ve elektronik tasarım/robotik tasarım alanlarında kendilerini geliştirebilmelerine katkı sağlıyor. Bilişim Garajı, 2012 yılında bir grup akademisyen tarafından Gazi Üniversitesi Teknopark’ta kuruldu.

DEVİR DEĞİŞTİ ARTIK BEYİN GÜCÜ DAHA ÇOK LAZIM

“Ortalama becerilere sahip herhangi bir kişinin icra ettiği meslekler hızlı bir şekilde akıllı cihazlar, robotlar ve yazılımlar tarafından yapılmaya başlandı. Çocuklarımızın tüm kuralları tanımlanmış ve çerçevesi çizilmiş önlerine konulanı yapacakları rutin işlerde çalışma ihtimalleri yok!

Tüm dünyada çocuklara kazandırılması gereken temel beceri setlerinin nitelikleri kökten değişiyor” diyen Bilişim Garajı Akademisi kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, 2025’lerle beraber hayata atılacak olan çocukların akıllı makinelerle iletişime geçebilen ve hatta onlara emir verebilen, onları üretebilen nitelikte olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Endüstri 4.0 nedir?

Hayatımızı ne yönde değiştirecek?

Sanayi 4.0 insanlık tarihinin bilindik en eski güç kaynağı “kaslarımıza” olan ihtiyacı minimize etmek üzere. Burada bahsedilen sadece endüstriyel üretimdeki insan gücüne olan ihtiyacın azalması değil. Aklımıza gelen birçok iş alanında insana fiziki olarak ihtiyacı azaltan bir döneme giriyoruz. Rutinleri tanımlanabilen hemen her meslek üretimi ve hizmeti robotlara, akıllı cihazlara ve yazılımlara bırakmaya başladı.

Gelecekte meslekler ve hizmet alanları nasıl bir değişim gösterecek?

Harvard’lı Akademisyen ToddRose’un “Ortalamanın Sonu” adlı kitabı okumak lazım. Tarihte ilk defa son 10-15 yıldır insana bile gerek bırakmayan teknolojiler çıkmaya başladı. Bu durum, özellikle Türkiye gibi patenti kendisine ait bilgi ve teknoloji üretmeyip, başkalarının tasarladığı teknolojiyi taşeron olarak üreten toplumlar için ciddi bir dönemin başlangıcını oluşturuyor.

Neden kodlama öğrenmeliyiz?

Bir sabah biri sizin yıllardır kendinizi yetiştirdiğiniz becerilerinizi yerine getiren bir yazılım geliştirip sizi “işlevsiz” duruma düşürebilir. Bugün halen yabancı dil bilmek önemli. Ama öğrencilerin hayata atılacağı 2025’lerden itibaren ek dil becerisine ihtiyaç duymayacağız. Önümüzdeki yıllarda yazılım ve cihazlar sayesinde onlarca yabancı dili anlayabiliyor olacağız. Bunun yerine çocuklara kodlama dediğimiz teknolojik cihazlara emir verme becerisini öğretmeliyiz.