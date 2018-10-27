Bir sabah uyandığınızda artık işiniz olmayabilir
“Birçok iş alanında insana fiziki olarak ihtiyacı azaltan bir döneme giriyoruz. Rutinleri tanımlanabilen her hizmet yerini robotlara ve yazılımlara bırakmaya başladı” diyen Prof. Dr. Selçuk Özdemir bu noktada temel bir beceri olarak kodlamanın yani cihazlara emir verme becerisinin çocuklara aşılanması gerektiğine dikkat çekiyor.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilişim sektörünün önemi daha da arttı. Bundan dolayı daha küçük yaşlardan itibaren çocukların bilişim eğitimi almaları ve burada öğrendiklerini amacına uygun bir şekilde kullanmaları onların gelecekleri açısından oldukça önemli. Bilişim sektörünün öneminin farkında olan ve bu anlamda 16 yaş altı çocuklara online hizmet veren Bilişim Garajı, her zaman her yerden erişilebilen zengin online içerikler sayesinde öğrencilere bilgisayar programlama, üç boyutlu tasarım ve elektronik tasarım/robotik tasarım alanlarında kendilerini geliştirebilmelerine katkı sağlıyor. Bilişim Garajı, 2012 yılında bir grup akademisyen tarafından Gazi Üniversitesi Teknopark’ta kuruldu.
DEVİR DEĞİŞTİ ARTIK BEYİN GÜCÜ DAHA ÇOK LAZIM
“Ortalama becerilere sahip herhangi bir kişinin icra ettiği meslekler hızlı bir şekilde akıllı cihazlar, robotlar ve yazılımlar tarafından yapılmaya başlandı. Çocuklarımızın tüm kuralları tanımlanmış ve çerçevesi çizilmiş önlerine konulanı yapacakları rutin işlerde çalışma ihtimalleri yok!
Tüm dünyada çocuklara kazandırılması gereken temel beceri setlerinin nitelikleri kökten değişiyor” diyen Bilişim Garajı Akademisi kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, 2025’lerle beraber hayata atılacak olan çocukların akıllı makinelerle iletişime geçebilen ve hatta onlara emir verebilen, onları üretebilen nitelikte olması gerektiğine dikkat çekiyor.
Endüstri 4.0 nedir?
Hayatımızı ne yönde değiştirecek?
Sanayi 4.0 insanlık tarihinin bilindik en eski güç kaynağı “kaslarımıza” olan ihtiyacı minimize etmek üzere. Burada bahsedilen sadece endüstriyel üretimdeki insan gücüne olan ihtiyacın azalması değil. Aklımıza gelen birçok iş alanında insana fiziki olarak ihtiyacı azaltan bir döneme giriyoruz. Rutinleri tanımlanabilen hemen her meslek üretimi ve hizmeti robotlara, akıllı cihazlara ve yazılımlara bırakmaya başladı.
Gelecekte meslekler ve hizmet alanları nasıl bir değişim gösterecek?
Harvard’lı Akademisyen ToddRose’un “Ortalamanın Sonu” adlı kitabı okumak lazım. Tarihte ilk defa son 10-15 yıldır insana bile gerek bırakmayan teknolojiler çıkmaya başladı. Bu durum, özellikle Türkiye gibi patenti kendisine ait bilgi ve teknoloji üretmeyip, başkalarının tasarladığı teknolojiyi taşeron olarak üreten toplumlar için ciddi bir dönemin başlangıcını oluşturuyor.
Neden kodlama öğrenmeliyiz?
Bir sabah biri sizin yıllardır kendinizi yetiştirdiğiniz becerilerinizi yerine getiren bir yazılım geliştirip sizi “işlevsiz” duruma düşürebilir. Bugün halen yabancı dil bilmek önemli. Ama öğrencilerin hayata atılacağı 2025’lerden itibaren ek dil becerisine ihtiyaç duymayacağız. Önümüzdeki yıllarda yazılım ve cihazlar sayesinde onlarca yabancı dili anlayabiliyor olacağız. Bunun yerine çocuklara kodlama dediğimiz teknolojik cihazlara emir verme becerisini öğretmeliyiz.
‘AMACINA UYGUN ÜRETİLMELİ’
Bilişim Garajı online bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden yayınladığı içerikleri sayesinde bilgisayar ve internet bağlantısı olan herkese hizmet veriyor. 2018 yılı itibariyle 100 bine yakın öğrenciye “bilişimle üretim” eğitimi sağlandı. Prof. Özdemir, “Öğrenciler akıllı seradan, akıllı ulaşıma, akıllı evden akıllı kumbaraya, temiz enerjiye birçok ürün geliştiriyorlar.” diyor. Bunları yaparken teknolojinin doğru bir şekilde kullanmasına da dikkat çeken Özdemir, “Bilişim Garajı’nın kuruluş nedeni çocuklara bilişim cihazlarını amacına uygun şekilde üretim yapma ve sorun çözme amaçlı kullanmalarını sağlamak.” şeklinde konuşuyor.
HEDEFİMİZ TEKNOLOJİ İHRACATÇISI OLMAK
Londra’da Ocak ayında dünyanın en büyük eğitim ve teknoloji fuarı BETT’e katılacaklarını belirten Özdemir, pedagojiyi teknolojiyle buluşturan bir eğitim AR-GE şirketi olarak bu uluslararası platformda başarılarını dünyaya göstermek istediklerini söylüyor ve ekliyor: “En kısa zamanda diğer ülkelerin öğrencileri tarafından da kullanılan bir platform olmayı başarıp bir eğitim teknolojisi ihracatçısı unvanı kazanmak istiyoruz.”
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