BM, Fransa için harekete geçmedi 

Ülkedeki akaryakıt zamlarını protesto etmek için binlerce kişi sokaklara döküldü. 10 günlük kargaşanın ardından rakamlar ortaya çıktı. 200 bin kişi Macron’un politikalarına karşı sokaklardaydı. Kimi zaman gösteriler şiddet içerikli görüntülere yol açtı. Yollar kapatıldı, rafineriler abluka altına alındı. Fransız toplumu, mevcut siyasi ve ekonomik düzene karşı çıktı. “Fransız toplumu” diyoruz, çünkü protestoları organize eden bir yapı bulunmuyor. Liderleri yok, yalnızca hükümetle müzakereleri yürütmek için 8 kişilik bir temsil heyeti var.

17 Kasım’dan itibaren başkent Paris’te boy gösterdiler. İsimlerini giydikleri fosforlu sarı yeleklerden aldılar. Fransa’da geleneksel protesto yöntemlerinin dışına çıkıldı. Sosyal medya üzerinden organize edilen “sarı yelekliler” her siyasi görüşten ve yaştan insanın katılmasına da imkân sağladı.

Macron yönetiminin temelde vergileri artırma sebebi, iklim değişikliğiyle mücadele. Politikalar, benzin ve motorin gibi fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak yenilenebilir enerji girişimlerinin önünü açmayı hedefliyor. Bunu motorine 6,5 sent, benzine ise 2,9 sent zam yaparak sağlamaya çalışıyor. Ama bu kimin umurunda?

Son anketlere göre “Sarı Yelekliler” protestolarına toplumsal destek yüzde 84’lerde. Protestocular belirli bir siyasi görüşten değil, radikal bir gruba mensup da değiller. Çoğunluğu ekonomik sorunlardan mustarip ve geçim sıkıntısı çeken orta gelirli kişiler. Bu nedenle “iklim değişikliği” onlar için öncelikli bir konu değil. Ki karşı çıktıkları zamlar da ilk değil. Son bir yıl içerisinde ülkede motorin fiyatlarına yüzde 20’nin üzerinde artış yapıldı. Fransa’da yüksek kira fiyatları, orta sınıfı kırsal bölgelere göç etmeye zorluyor. Bu nedenle de tüm ihtiyaçlar ve işe gitmek için araba kullanıyorlar. Fransızların yaklaşık yüzde 80’i işe arabayla gidiyor. Protestolara katılanların büyük çoğunluğu da akaryakıt fiyatlarından birebir etkilenen bu kesim içinde. Görünürde çoğunluğun tek derdi ve talebi akaryakıt fiyatlarının düşmesi.