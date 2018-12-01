Çağın sorunu: Çevrimiçi çocuk sendromu

TRT kurumu tarafından düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı, İstanbul’da 28 ve 29 Kasım tarihlerinde “Çocuk Medyasında İçerik Seçimi ve Ekran Süresi Yönetimi” temasında gerçekleşti. Çocuk medya kuruluşları, yayın birlikleri, üniversiteler ve STK’lardan profesyonellerin konuşmacı olarak yer aldığı konferansın açılış konuşmasını TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren yaptı. TRT Genel Müdürü Eren, çocukların geleceğe sağlıklı bir şekilde hazırlanması konusunda medya profesyonellerinin sorumluluğuna dikkat çekerken “TRT Çocuk kanalı, diğer kanallarımız arasında bizlerin çok önemsediği ve çocuk yayıncılığında artık vazgeçilmez bir marka” şeklinde konuştu.

EVDEKİ RADYODAN İNTERNET ÇAĞINA GÖÇ

Bu yıl yedincisi düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’nda çocuk ve medyaya dair birçok önemli konu detaylı bir şekilde oturumlar aracılığıyla ele alındı. Bu oturumlardan biri de “Dijital Yerli Çocuklara Dijital Ebeveynlik” idi. Oturumda Parent Coach International Ortadoğu Temsilcisi Muna Awad “Dijital Çağda İyi Ebeveyn Olmak”, Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şakiroğlu “Dijital Çağ Ebeveynliği, Can Sıkıntısı ve Kimlik Kavramı”, Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi H. Billur Çakırer “Dijital Oyunlar ve Teknolojik Oyuncaklar Çocuk Gelişimini Nasıl Etkiler?” ve TRT Çocuk kanalında Uzm. Psikolog Kübra Taşkıran “TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’ne Bir Bakış” başlıklı tebliğleri ile konuşmacı olarak yer aldı. Oturumun moderatörlüğünü ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan yaptı. Prof. Dr. Gürcan oturumun açılışını şu sözlerle gerçekleştirdi: “Kitle iletişim, aile ve ailenin varlığını sağlayan çocukla kurulan ilişkide yeni bir ebeveyn tarzıdır. Bu konuda çalışma başlattıkları için TRT’ye çok teşekkür ederim. 94-95 ve 96 doğumlu üç çocuk annesiyim. Benim büyüdüğüm evde sadece radyo vardı. Ve o dönemler Türkiye’de çocuk medyası konusundaki araştırmalar başlamıştı. Şimdi buradaki konuşmaları dinledim ve o dönemleri hatırladım. Hakikaten bir değişim ve bilinçlenmeye doğru gittiğimiz aşikâr. Bugün de dijital çocuklar var fakat teknoloji göçmeni ebeveynler de söz konusu. Ben göçmenim. Çünkü evdeki radyodan, telefona, televizyona, internete, bilgisayara ve mobil teknolojilere kadar birçok beceri kazanmak zorunda kaldım. Peki bu becerilerle doğmuş çocuklarla ebeveynlik ilişkisi nasıl olmalı? Bugün bunu konuşacağız.”

BAZI GENÇLER 24 SAAT ÇEVRİMİÇİ