Kalp sağlığımız için doğal beslenmeli, hazır gıdalardan uzak durmalıyız. Az yemeyi öğrenmeliyiz. Ne kadar az yersek bünyemiz o kadar sağlam olur. Zaten günümüzde hastalıkların bu kadar artmasının nedeni bilinçsiz beslenme sonucu ortaya çıkan obezite. Osmanlı’da hatta daha da geçmişe gidersek Peygamber Efendimiz zamanında iki öğün vardı. İşin sırrı hayatı çok kısıtlamadan her şeyden az az yemekte.

Asistanlara doğru rol model olunmalı

Bu insanlar zorlu bir süreçten sonra bu mesleği ediniyor. Hasta yakınlarının bu derece sert davranması kesinlikle yanlış ve etik değil. Bu tür davranışların bir cezai müeyyidesi olmalı. Şimdiye kadar hiç bir şiddet olayıyla karşılaşmadım. İnsansın olabilir. Hasta kalp krizi geçiriyor, anjiyoya aldın. Bu kişinin yüzde yüz yaşayacağı garantisi yok, vefat edebilir. Bu durumda hasta yakınlarına bunu söylerken kullanılan dil de önemli. Öğrencilerimi yetiştirirken her zaman söylerim, hastaya anneniz, babanız, kardeşiniz gibi bakın. Allah size güzel bir meslek nasip etmiş, bunu kötüye kullanmayın. Doktorluk mesleğinde aç kalmazsın, nereye gidersen git standartların üzerinde maaş alırsın, toplum zaten mesleğimizden dolayı bize bir statü veriyor. Ama para her şey değil. Öğrenciler bir fanus içinde yetişiyor, gerçek hayatı sahaya çıkınca görüyorlar. Öğrenciler yetişirken de hastayla muhatap olmalı. Gece saat üç, Kars’ın Kağızman ilçesindesiniz. Bir hasta kalp kriziyle geliyor. Acilde yanlızsınız. İnternet çekmiyor, bayram arefesi, ne yaparsınız? Böyle bir senaryo söylüyorum öğrencilere. Yüzüme bakıyorlar. Türkiye şartlarında her ortamda mesleğini yapabilmesi için doktorların asistanlığından itibaren çok iyi yetiştirilmesi lazım. Tıp öğrencilerinde idol kavramı vardır. Asistanlar başındaki hocasını taklit eder. Hem işini iyi yapacak hem de insani ilişkileri iyi olacak idol hocalara ihtiyaç var. Öğrencilerime zaman ayırmaya dikkat ediyorum. Bunu mesleğimin zekatı olarak görüyorum. Onu sen yetiştiriyorsun. Doktorluk insanlık sanatı, kesip atmamak lazım. Hasta ile konuşurken asistan seni izliyor. Yanında durdukça senin yaptığını yapmaya çalışıyor. Bir idol belirleyip peşinden gidiyor. İyi örnekse iyinin peşinden gidiyor. Bazen kötü örnekler de olabiliyor. İleride doktorluğunda bir sıkıntı olduğunda vebali onu yetiştiren hocalarındadır.