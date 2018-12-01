Doktorluk insanlık sanatı 

Uzun yıllar Malatya’da görev yaptınız. Halk tarafından çok sevilen bir doktorsunuz. Bu sevginin kaynağı nedir?

Malatya’nın varoş bir mahallesinde büyüdüm. Yazın boyacılık, simitçilik yapar harçlık çıkarır, o harçlıkla da okula devam ederdik. Mahallemizde okuyan, örnek alabileceğimiz fazla kimse yoktu. Bir astsubay vardı, hepimiz onu örnek alıyorduk. En yüksek mertebe oydu bizim için.

5-6 kişi astsubaylık sınavına girdik, tüm sınavları geçtim. Sağlık kuruluna girdim. En son göz muayenesinde renk körlüğünden kaybettim. Astsubaylık hayalim bittiği için çok üzüldüm ama daha sıkı çalışarak tıp fakültesini kazandım. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne geldiğimde Anadolu’dan gelen öğrencilerin yaşadığı zorlukları yaşadım. Şu anki öğrenciler olanaklarından dolayı çok şanslı. Bizim zamanımızda yurtlar yetersizdi, burs imkanları yoktu. Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu’ndan Cerrahpaşa’ya yürüyerek okula giderdim. Sıkı çalışırdım derslerime, ikinci sınıftan itibaren hep acillerde çalıştım. Bu da bana inanılmaz bir saha deneyimi, doktorluk pratikliği kattı. Okul bitti. O dönem Malatya İnönü Üniversitesi yeni kuruluyordu. Rahmetli Turgut Özal yeni bir ekip kuruyordu. Çok ciddi bir vizyon koydu ortaya. “Burası Türkiye’nin Kalp ve Karaciğer Merkezi olacak demişti.” O zamanki en modern hastaneydi Turgut Özal Tıp Merkezi. 3-4 ay sonra TUS’a girdim. Kadın-doğum bölümüne kayıt yaptım. O zamanlar kürtaj serbestti ve doktorlar ciddi paralar kazanıyordu bu işlemden. Bu yüzden kadın doğumdan vazgeçtim. Malatya’da kaldım. Askere gidip, geldiğimde Malatya’da kardiyoloji açılmıştı. Tekrar TUS’a girdim. Malatya Kardiyoloji’ye geçtim. Uzun yıllar burada devam ettim. Tüm kariyerimi İstanbul’da yapabilirdim. Ama annem, babam Malatya’daydı ve sağlık problemleri nedeniyle bana ihtiyaçları vardı. O zaman farkında değildim ama geriye dönüp baktığımda bana bu kadar emek verip beni yetiştiren anne ve babama iyi bakmama Malatya’daki kariyerim vesile oldu.