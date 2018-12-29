Ev gelenekselliğin yaşatıldığı bir meskendir

EVİN MÜTEVAZİ OLANI MAKBUL

Programın ilk konuşmacısı Şimşek Deniz, Hz. Muhammed (s.a.v) dönemindeki evlerin nasıl olduğu, yüksek binaların ne zamandır yapıldığı ve imar yönetmelikleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Hz. Peygamber’in şehirlere ve mekana bir bakış açısı vardı.”

diyen Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: “Hz. Muhammed, komşusu evini bir kat yüksek yaptı diye onunla konuşmamış. Bu konudaki hassasiyeti bizim için önemli bir örnekliktir.

Asr-ı Saadet’teki uygulamalara baktığımızda tarihi dokuların korunmaya çalışıldığını görürüz. Şehir planlamalarında her zaman ibadethane merkeze konulmuştur. İbadethane etrafına çarşı yapılmıştır. Peygamber Efendimiz döneminde ve sonrasında İslam dünyasında konutlar en fazla üç katlı olmuştur. Hz. Peygamber’in yaşadığı evin sade ve en az eşyaya sahip olduğu bilinir. ”

MEKAN ALGIMIZ RÖNESANSLA DEĞİŞTİ

Osmanlı döneminde ev yapımında ahlaki bir düzen olduğunu söyleyen Deniz, “Osmanlı’da da şehrin merkezine her zaman ibadet konulmuş ve etrafına; ticarethane, çarşı, medreseler yapılmıştır. Şehrin organik gelişimi esas alınmış. Çoğu yapıda topografya ile oynama yoktu. İstinat duvarları bulunmuyordu. 40 evin idari olarak mahalle kabul edildiği, çıkmaz sokaklarla zenginleşen ve kademeli olarak yükselen bir konut dokusu vardı.” diyor ve ekliyor: “Yüksek yapılar eskiden de vardı. Güney Amerika’daki zigguratlar ve Mısır’daki piramitler ilk yüksek yapı örneği olarak verebilir. 13. yüzyıl Avrupasına bakıldığında burada da yüksek yapılar var. Büyük kiliseler yapılıyor. Rönesans ile birlikte insanların şehircilik ve mekân algısı değişiyor ve yüksek yapılara karşı tepki gelişiyor. Bolşevik devrimi ile birlikte Polonya ve Rusya’da yüksek binalar yapılıyor. Avrupa’da yüksek yapılardan yüksek olmayan yapılara evrilme varken durum bizde tam tersi. İlk yüksek yapılar ABD’de inşa edildi. “Chicago Okulu” adıyla yeni bir ekol doğmuş ve yüksek yapılar inşa edilmiştir.”

TEKNOLOJİ EVLERİ YOK EDİYOR