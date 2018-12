Ev gelenekselliğin yaşatıldığı bir meskendir

Bilge-mimar Turgut Cansever “Müslümanların bu çağda bir ev tanımı yok” der. Ve “Her neslin çağıyla yüzleşme zorunluluğu üzerinden evi yeniden tanımlamalıyız” diye ekler. Çünkü ev bir barınma mekanından öte varlığın biçimlerinin ilk elden yaşanarak vücut bulduğu yerdir. İnsanoğlunun on binlerce yıllık birikimiyle ilk yüzleştiği ve kalan ömrünün şekillendiği somut alandır. Bugün sanayi devrimi ve gelişen teknoloji ile artık neler olabileceği ile ilgili bir öngörüde bulunamıyoruz. Bu hayatımızın her alanında geçerli. İlk insanlardan beri her zaman bir yere ihtiyaç duymuşuzdur. Yaşamak için kafamızı sokacak bir eve muhtaç olmuşuzdur. Peki ev dediğimiz yer neresi? Geçmişteki ev anlayışı bugün değişti mi? Günümüzde artık kendi kendine açılan ışıklar, perdeler, kapılar var. 100 katlı göğü delen binalar var. Betonların içinde yaşıyoruz. Artık ev deyince ne anlamalıyız?, Bu çağda bir ev nasıl olmalıdır?, 40. kattaki 60 metrekarelik bir rezidans ev ihtiyacımızı karşılar mı?, Ev kültürel aktarım açısından nerede durmaktadır?, Beton vazgeçilmez bir zorunluluk mudur? gibi kafamızı kurcalayan birçok soruya cevap arayan İstanbul Tasarım Merkezi, geçtiğimiz günlerde Mağaralardan Gökdelenlere Ev Sorunu başlıklı bir etkinlik düzenledi. Moderatörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı etkinliğe mimarlar Serkan Akın, Ahmet Yılmaz ve Şimşek Deniz katıldı.

“Ev meselesi insanın en önemli meselesi. Bugün, ‘Başımızı sokalım yeter’ diye bir anlayış var. Ancak bu anlayış da sorgulanmalı. Başımızı soktuğumuz evler ev olarak tanımlanabilir mi? Gökdelenlerin her gün biraz daha göğü delecek kadar yükseldiği bu dönemde biz nasıl bir ortamda yaşamalıyız” diye söze başlayan İsmail Erdoğan konuşmacılara, “Şu an yaşadığımız yerlere ne denir?” diye sordu.