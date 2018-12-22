“Halılı han” turistlerin fotoğraf stüdyosu oldu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gelen turistler, ziyaret ettikleri mağazada hem Anadolu motifleriyle süslü halı alabiliyor hem de renk renk, desen desen dokuma halılar arasında objektiflere poz veriyor. Halıların arasında fotoğraf çektiren Çinli turistlerden James Zhan, arkadaşıyla Kapadokya’nın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti. Zhan, “Burada sıcak hava balon turuna katıldık. Sosyal medyadan fotoğraflarını gördüğüm bu halı mağazasına gelerek biz de fotoğraf çektirmek istedik.” dedi.

Çinli turist Yue Lii Miao da mağazanın geleneksel renkleri yansıtan etkileyici bir mekan olduğunu söyledi. Miao, “Burada her yer renkli desenlerle yapılmış halılardan oluşuyor. Burada çekilmiş fotoğrafları daha önce görmüştüm, aynı yerde arkadaşım da benim fotoğrafımı çekiyor.” diye konuştu. İngiltere’de yaşayan ve bölgede balayı tatili için bulunduklarını anlatan Zilan Deniz de alanın canlı ve renkli görünümünden etkilendiğini dile getirdi. Deniz, “Burası büyüleyici bir yer. Bu kadar ilginin olmasının sebebi sanırım fotoğrafların çok güzel çıkması. Biz de eşimle burada fotoğraf çekmek istedik.” dedi.

Turistlere dokuma halı satışı da yapılan mağazanın sahibi Serkan İkman, daha çok Uzak Doğulu turistlerin mağazaya ilgi gösterdiğini belirtti. İkman, “Buraya gelen müşterilere, etnik değeri olan dokuma halı ve kilimleri tanıtarak satışını yapıyoruz. Çin’deki bir televizyon kanalında da mağazamızın görüntülerine yer verilmişti, bu da bize mutluluk veriyor. Burası 450 yıllık eski bir han, o dönemde yol üzerinde gelip giden insanlar burada konaklarmış. Göreme’nin en eski yapılarından birisi. Uzun süredir de halı mağazası olarak kullanılıyor.” sözlerine yer verdi.