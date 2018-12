Halkın derdiyle hem dert olan ilim adamı: Erol Güngör  

MEHMET GENÇ

“ONDA HORASAN ERENLERİNİN YÜZ HATLARI VAR”

Erol Güngör ile yaşadığımıza benzer bir arkadaşlığı ben yaşamadım, sanıyorum Erol da yaşamamıştır. Ayrıca da çevremde de görmedim. Biz aşağı yukarı yirmi beş sene her gün görüştük. Her gün mutlaka öğle yemeğinde buluşuyorduk. Öğlen buluşamadığımız zaman akşamları ben fakültedeki odamda çalışırdık. Gece on bir on ikiye kadar çalışır, ondan sonra meşhur Marmara Kıraathanesine gider sohbet ederdik. Şimdi artık yaşamıyor ama Marmara’yı duymuşsunuzdur. Türkiye’nin enteresan adamlarının devam ettiği bir yerdi. Erol Güngör nasıl bir adamdı? Öğrencilerinin ona taktıkları isim “buz baba” idi. Baba; ama uzak. Yaklaşılmaz. Dışarıdan bakanlara çok mağrur intibaı verirdi. Korkar, çekinirlerdi. Aslında asla kibirli değildi. Anadolu’ya Asya’dan gelen o ilk Horasan erenlerinin yüz çizgilerine sahip bir adamdı. Son derece sabırlı, mütevazı ve şefkatli bir insandı. Fakat onu saklıyordu, göstermiyordu. Çok okur, çok düşünür, çok çalışır; az konuşurdu. Bütün sosyal bilimlerde o alanın uzmanı kadar bilgisi vardı. Ben tarih ve iktisatla ilgileniyordum. Müşterek alanlarımız vardı. Literatüre ulaşacağımız kütüphane de fazla yoktu. Literatürü bir şekilde bulduktan sonra onları okuyacak vakit bulmak da ayrı meseleydi. Bir kısım kitapları o okuyordu, bir kısmını ben okuyordum. Birbirimize anlatarak aktarıyorduk. Çok iyi tarih biliyordu. Eski yazıyı okuyup yazabiliyordu. Son derece hızlı ve okunaklı biçimde rik’a yazıyla not alabiliyordu. Hilmi Ziya Ülgen’in ders notlarını Erol’un o eski yazıyla aldığı notlardan oluşturduğu rivayetleri vardır. Bugün bazı gençler 1960’larda yazılmış kitapların bugünkü Türkçe’ye çevrilmesini istiyor. Yani elli altmış sene evvel yazılmış kitapların dilini anlamakta güçlük çeken insanlar var. Erol’un Arapça’sı da Farsça’sı da vardı ama bilhassa Osmanlı Türkçesi’ni çok iyi biliyordu. Erol’un en önemli vasfı, geçmişimizin metinlerini okuyup anlayabilen bir formasyonu olmasıydı. Bir insan kendi kültürünün, değerlerinin denizinde yüzmüyorsa -milliyetçi olup olmaması da çok önemli değil, her şeyini benimsemesi gerekmiyor, bazı şeylerle de boğuşabilir- bütün zihni onunla yıkanmıyorsa ne kadar parlak zekalı olursa olsun kreatif olması mümkün değil. Erol Güngör çok zeki ve meraklıydı, çalışkandı, çok parlak eserler ortaya koydu. Bu eserler Türk dünyasının ana damarının klasiği haline geldi otuz beş sene evvel. Ve halen onu okumayı bekleyen gençler var. Erol bunu kültürünün değerleri ile haşır neşir olmakla sağladı.

DOĞAN CÜCELOĞLU