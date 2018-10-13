Milli duruşun simge ismi: Halit Refiğ

Halit Refiğ, çektiği filmler ve milli duruşu ile belki yaşadığı dönemde kıymeti bilinmese de bugün geriye dönüp baktığımızda aslında onun sinemasına ve fikirlerine ne kadar ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. Ulusal sinema anlayışını benimseyen ve bu uğurda yaptığı filmlerle döneminde birçok eleştiri alan Refiğ, davasından asla vazgeçmeyerek yalnızlaştırılmak istenmesine rağmen düşüncelerini toplumla paylaşmak için yönetmen olmaya karar verdi. 1957 yılında Atıf Yılmaz’ın “Yaşamak Hakkımdır” isimli filminde asistan olarak sinemaya başlayan Halit Refiğ, ilk filmi olan Yasak Aşk’ı 1961’de çekti. Daha sonra Şehirdeki Yabancı (1962) ve Gurbet Kuşları (1964) gibi toplumsal gerçekçi özellikte dönem filmlerine imza attı ve bundan sonra Ulusal Sinema fikri doğmaya başladı. Türk seyircisinin kültürel özelliklerine uygun filmler yapmaya başlayan Refiğ’e bir dönem Metin Erksan, Atıf Yılmaz da eşlik etti. Zamanla Ulusal Sinema anlayışında yalnız kalan Refiğ davasından asla vazgeçmedi. İşini hakkıyla yapma derdinde olan Refiğ, kültür-sanat, edebiyat, mimari, resim gibi alanlarda hem Doğu hem Batı’yı aynı ölçüde biliyordu. Bugün yerli ve milli sinema tanımlamalarıyla devam eden Ulusal Sinema akımının öncüsü olan Halit Refiğ’in 11 Ekim Perşembe dokuzuncu ölüm yıl dönümüydü. Biz de hem fikirleri ve düşünceleri ile milli bir duruş sergileyen hem de Türk sinemasına katkılar sunan Halit Refiğ’i anmak üzere eşi Gülper Refiğ, dostları Ali Saydam ve Abdurrahman Şen’le Halit Refiğ’i konuştuk.

ABDURRAHMAN ŞEN: YERLİ KÜLTÜRDEN İSTİFADE ETMENİN YOLLARINI ARADI

Herkes bir “şeyci” olmaya can atar, doğudan-batıdan bazı ülkelere hayranlık beslerken Halit ağabey hep “yerli” olmayı, “ulusal / milli” olmayı söyledi bu ülkeye! Halit ağabeyin sinema anlayışına baktığımızda, sloganlarla ve şekilciliklerle hiç işinin olmadığını görürüz. Sinemada mutlak surette söylenecek bir sözün, fikrin olması gerektiğini öğütleyen ve bu doğrultuda estetik filmler çekmeye gayret eden ilk sinemacımızdır. Yerli kültürden nasıl istifade edilip, perdeye nasıl aksettirilebileceğine kafa yordu. 27 Mayıs’ın öncesi ve sonrasında herkes güne uygun görüntüler vermeye çalışırken, Halit usta başta Kemal Tahir olmak üzere döneminin fikir insanlarının neler söyledikleri üzerine kafa yormakta, filmlerini o sancılarla çekmektedir. Halit ağabeyimin “Ulusal Sinema”, Yücel Çakmaklı’nın “Milli Sinema” anlayışlarının temellerini ve taşıdıkları fikrî sancıları daha o günlerde sloganlara, şekilciliklere hatta meydanlardaki sağlı-sollu sıkılı yumruklara tercih edenler bugünün sorumlularıdır.

Eğer; “Ulusal/milli” zenginliğinin köklerini doğru anlarsak görürüz ki slogancılıkla, şekilcilikle hiç ilişkisi yoktur. Bu inceliği çözdüğümüzde, “yerli ve milli kültüre” bugün neden ihtiyacımız olduğunu da doğru anlayabiliriz. Halit ağabeyi birkaç cümleyle özetlemek gerçekten çok zor. Tamamen yerli ve kültür temelli olmak üzere bu toprakların sanatçısıydı. “Dost” kavramının içini dolduranlardandı. Bu toprakların tasavvuf kültürüne, müziğinin tüm seslerine, geleneksel sanatlarından soyut resmine hatta mimarisine vâkıftı ve bu bilgi hazinesinden yaptığı estetik karmayla yerli kültürün zenginleşmesinin, yayılmasının kavgasını verdi. “Ulusal Sinema Kavgası”nı okumadan, Yorgun Savaşçı mücadelesini incelemeden Halit ağabeyin onurlu duruşunu anlamak zordur. Dünyanın en önemli üniversitelerinden gelen tekliflere kulaklarını tıkayıp ülkesinde kalmayı tercih etmiştir. Sadece kültür dünyamızdan değil her kesimden insanımızın Halit ağabeyi yakından tanımaya ihtiyacı vardır. Özellikle Tek Umut Türkiye kitabını okuduğumuzda, günümüze ne kadar çok öngörüde bulunduğunu görebiliriz. Halit ağabeyin tarifi filmleri, kitapları, söyleşilerindedir.

ALİ SAYDAM: DÜŞÜNCE ADAMLIĞI SİNEMACILIĞININ ÇOK ÖNÜNDEDİR

80’lerin başında tanıştık Halit Refiğ ile. Bravo dergisinin sinema sayfası için köşe yazarı ararken Erman Şener bana Halit Refiğ’i tavsiye etti. Ben de telefonunu buldum. Aradım, yazamam dedi, sonra tekrar aradım yine kabul etmedi. Evine gittim. Yalvardım. Kapısında yattım ve ikna ettim. Daha sonra beraber NPQ adında siyasi içerikli bir dergi çıkardık. Derginin fikir babalarından biriydi. Kendisi daha çok sinemacı olarak bilinse de hatta kendisi “Ben sinemacıyım” dese de bence o bir fikir, düşünce adamıydı. Tek Umut Türkiye kitabı aslında bugünü Halit Refiğ’in yıllar önce gördüğünü gösteriyor. Düşünce adamlığı sinemacılığının bence çok önündedir. Benim düşünce dünyamın oluşmasında etkileri çok büyüktür. Kendisinin o milli duruşu ve görüşünü hayranlıkla izlerdim. Ölene kadar hep beraberdik. Sapanca’daki Mahmudiye köyünde birbirimize yakın evlerde otururduk. Her haftasonu buluşur yürüyüşler yapar, sohbet ederdik. Sinemaya katkıları önemlidir. Ancak onun Ulusal Sinema anlayışının bugün bile tam olarak anlaşıldığını düşünmüyorum. Halit Refiğ’i anlamak için sadece filmlerini izlemek yetmez aynı zamanda kitaplarını, yazılarını okumak, Kemal Tahir’i bilmek lâzım. Filmlerinde onun düşünce dünyasının sadece kırıntılarını bulabilirsiniz. En sevdiğim filmi Kemal Tahir’den de bahsettiği Karılar Koğuşu’dur. Bana göre başyapıtı Aşk-ı Memnu’dur. Kendisi en çok Köpekler Adası filmini severdi. Bu film onun bireysel dünyasının yansıması idi. Doğa ve hayvan sevgisi çok fazlaydı. Milli kültür politikamıza büyük katkıları oldu. Onun bize bıraktığı kültürel değerlere sahip çıkmamız gerekiyor.