Ödüller sanatı özgürleştiriyor

Türk basınının öncü gazetesi Star, Necip Fazıl Ödülleri’nin beşincisini bu yıl “Çilesiz Dava Olmaz” temasıyla düzenledi. Edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kısa sürede en prestijli ödüller arasına giren Necip Fazıl Ödülleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Star gazetesinin ev sahipliğindeki törenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Gençliğinden bu yana Necip Fazıl’ın izinden giden, adım adım konferanslarını takip ettiğini anlatan Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Necip Fazıl Ödülleri’nin esas başarısı fikir ve sanat dünyamızın özgürleşmesine, zenginleşmesine yaptığı katkıdır. Bu ödüller asıl büyük değişimi, asıl büyük inkılabı burada gerçekleştirmiştir.” dedi.

ARTIK İDEOLOJİ DEĞİL SANAT BELİRLEYİCİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri’nin adına ve ağırlığına mütenasip bir şekilde kültür ve edebiyat dünyasındaki saygın yerini gün geçtikçe daha da pekiştirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti. “Türkiye’nin düşünce ve yazı hayatı çok uzun yıllar, her türlü keyfiliğin, her türlü bağnazlığın sergilendiği bir alan olmuştur.” diyen Erdoğan şöyle konuştu: “Eserin özgünlüğünden ziyade ideolojisine bakan, yazarın kimliğini eserinin önüne koyan bir kesim, tekellerine aldığı bu alanda kendi hizipleri dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamıştır. ”

Üstad Necip Fazıl’ın son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Tam sekiz kez hapse giren Üstad, 79 yaşında dârı bekaya ardında bir mahkumiyet kararıyla göçmüştür. O dönemi incelediğinizde Necip Fazıl’ı susturmaya yönelik her yargı kararını sevinç naralarıyla karşılayan işporta aydınları görürsünüz. Bir de ilim ve fikir yoksunu çapulcuların egemenliğine girmeyi reddeden Necip Fazıl Kısakürek’i görürsünüz. “

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise konuşmasında ömrünü, davasına adayan Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in çilesiz dava olmayacağı gerçeğinin de canlı örneği olduğunu söyledi. Albayrak, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin örnek bir demokrasi devrimi ile, kendi iradesini, vesayet ipoteğinden kurtardığını vurguladı.