Ödüller sanatı özgürleştiriyor
Necip Fazıl’ın dava çilesini çektiği dönemlerde kültürel hayattaki tekelciliğe dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Necip Fazıl Ödüllerinin esas başarısı fikir ve sanat dünyamızın özgürleşmesine, zenginleşmesine, çeşitlenmesine yaptığı katkıdır. Bu ödüller asıl büyük değişimi, asıl büyük inkılabı burada gerçekleştirmiştir.” dedi.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Türk basınının öncü gazetesi Star, Necip Fazıl Ödülleri’nin beşincisini bu yıl “Çilesiz Dava Olmaz” temasıyla düzenledi. Edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kısa sürede en prestijli ödüller arasına giren Necip Fazıl Ödülleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen gecede sahiplerini buldu. Star gazetesinin ev sahipliğindeki törenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Gençliğinden bu yana Necip Fazıl’ın izinden giden, adım adım konferanslarını takip ettiğini anlatan Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Necip Fazıl Ödülleri’nin esas başarısı fikir ve sanat dünyamızın özgürleşmesine, zenginleşmesine yaptığı katkıdır. Bu ödüller asıl büyük değişimi, asıl büyük inkılabı burada gerçekleştirmiştir.” dedi.
ARTIK İDEOLOJİ DEĞİL SANAT BELİRLEYİCİ OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri’nin adına ve ağırlığına mütenasip bir şekilde kültür ve edebiyat dünyasındaki saygın yerini gün geçtikçe daha da pekiştirmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti. “Türkiye’nin düşünce ve yazı hayatı çok uzun yıllar, her türlü keyfiliğin, her türlü bağnazlığın sergilendiği bir alan olmuştur.” diyen Erdoğan şöyle konuştu: “Eserin özgünlüğünden ziyade ideolojisine bakan, yazarın kimliğini eserinin önüne koyan bir kesim, tekellerine aldığı bu alanda kendi hizipleri dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamıştır. ”
Üstad Necip Fazıl’ın son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Tam sekiz kez hapse giren Üstad, 79 yaşında dârı bekaya ardında bir mahkumiyet kararıyla göçmüştür. O dönemi incelediğinizde Necip Fazıl’ı susturmaya yönelik her yargı kararını sevinç naralarıyla karşılayan işporta aydınları görürsünüz. Bir de ilim ve fikir yoksunu çapulcuların egemenliğine girmeyi reddeden Necip Fazıl Kısakürek’i görürsünüz. “
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise konuşmasında ömrünü, davasına adayan Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in çilesiz dava olmayacağı gerçeğinin de canlı örneği olduğunu söyledi. Albayrak, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin örnek bir demokrasi devrimi ile, kendi iradesini, vesayet ipoteğinden kurtardığını vurguladı.
NECİP FAZIL YOLUMUZU AYDINLATTI
“Necip Fazıl Şiir Ödülü”ne layık görülen Arif Ay, “Necip Fazıl’ın eserleriyle ve Büyük Doğu dergisiyle ortaokul ve lise yıllarında tanıştım. Dünya görüşümün biçimlenmesinde katkısı büyüktür. Sevgili gençler, Necip Fazıl bütün manevi birikimini, fikrini ve sanatını size emanet etti. Eğer onun kitaplarını okumuyorsanız biliniz ki büyük vebal altındasınız.” ifadelerini kullandı.
“Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü”ne layık görülen Aykut Ertuğrul, “Bir şeyler yazabilir miyim” diyerek başladığı gün işin buralara geleceğini hiç ummadığını söyledi.
“Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülü”nü layık görülen Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Star Gazetesi yöneticilerine ve jüri üyelerine teşekkür etti.
“Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. Muhammed Harb, konuşmasında Necip Fazıl Kısakürek ile tanışma hikayesini anlattı. Mısır’da okurken, Türk bir öğrencinin kendisine Türk halkı için bir şey yapmak istiyorsa Necip Fazıl’ın eserlerini tercüme etmesini önerdiğini dile getiren Harb, İstanbul’a geldiğinde Kısakürek ile tanıştığını ve samimi arkadaş olduklarını vurguladı. Harb, “Bir Adam Yaratmak” eserini Kısakürek vefat ettikten sonra Arapça’ya tercüme ettiğini söyledi.
“Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü”ü alan Fatih Baha Aydın, yaşı gereği üstadı tanıyamadığını ama eserlerinin her daim yolunu aydınlatan bir fener gibi olduğunu vurguladı.
“Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü”nü alan diğer isim Yasemin Karahüseyin’e ise ödülünü Emine Erdoğan takdim etti. Karahüseyin, “Necip Fazıl ‘Reis Bey’i yazmasaydı merhamet ve adalet kavramlarının sözcükleri aşan anlamları yerleşmezdi içimize. Edebiyatın kültür ve uygarlığımızın beşiği olan bu topraklarda doğmuş bir yazar olarak bana emanet edilen hikayeleri zamana taşımaya çalışıyorum.” şeklinde konuştu.
“Necip Fazıl Saygı Ödülü”ne ise Klasik Türk Müziğinin önemli ismi Prof. Dr. Nevzat Atlığ layık görüldü. Atlığ’a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Necip Fazıl’ı büyük şair, büyük düşünür, Türk İslam sentezinin mimarı ve mücahidi olarak nitelendiren Atlığ, “Bu ödülden ziyadesiyle memnun kaldım.” dedi.
Necip Fazıl Ödülleri törenine katılan Başkan Erdoğan’ı Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türk Medya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ karşıladı.
FATİH ANDI
YENİ NESİLE SESLENİYOR
Bir ödülün beş yıl boyunca devam ediyor olması önemli ve sevindirici bir durum. İki yıldır bu ödülün uluslararası alanda da verilmesi için Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle çalışıyorduk ki bu sene bu alanda birine ödül veriliyor. Necip Fazıl ödüllerinin misyonları arasında uluslararası alanda özellikle İslam dünyasının sanatkârları,entelektüelleri, düşünürlerine de üstadı tanıtmaktı. Necip Fazıl gibi vefatının üzerinden 35 yılı geçmiş ve 80’e yakın bir yaşta vefat etmiş bir şahsiyetin bugünün gençlerini besleyebiliyor olması çok anlamlı. Ödülün misyonlarından biri de gençlere, yeni hayata, sanata ve edebiyata uyanmaya başlayan kesimlere seslenebilmekti. Bu ödül, gençlerin nabzından tutuyor, damarlarından yakalıyor. İhtiyacımız olan bu.
Ödül törenini 24 TV’nin tecrübeli ekran yüzü Kaan Yakuphan sundu. Ödül töreni öncesi 24 TV Kültür programları sorumlusu Zeynep Türkoğlu da Necip Fazıl Ödülleri jüri üyeleri ve ödül sahipleri ile Kırmızı Halı yayını gerçekleştirdi.
MAHMUT BIYIKLI
YAKTIĞI MEŞALE HEP YANACAK
Uzun yıllar sonra bile Necip Fazıl hâlâ gündemi belirlemeye devam ediyor. Onun açtığı yolda yeni nesiller de Büyük Doğu çizgisinde eser üretmeye devam ediyor. Bu ödül töreni Üstad’ın yaktığı meşalenin kıyamete kadar devam edeceğinin göstergesi. Ödül alan dostlarımızın bu ödüle layık olduğuna inanıyoruz. Ödülleri bundan sonraki yıllarda da hem kültürümüz hem de Necip Fazıl’ın çizgisinden yürüyen gençlerin yeşermesi açısından önemli görüyoruz. O aynı zamanda bir düşünce adamı. Yıllar sonra aynı heyecanla Necip Fazıl için salonların dolması bizi mutlu ediyor. Organizasyonu yapan Star Gazetesi’ne ve CumhurbaşkanımızaTürkiye Yazarlar Birliği olarak şükranlarımızı sunuyoruz.
İHSAN KABİL
UMMAN GİBİ BİR KAYNAK
Necip Fazıl, büyük bir kültür mücahididir. Ömrünü mücadeleye adamış, toplumdaki problemleri tespit etmiştir. Keskin bir dil kullanmış, asla ilkelerinden ve estetikten taviz vermemiş. Felsefi birikimden de vazgeçmemiş. Bizim aydınımızda genelde eksik olan tasavvufi boyutu da buna ekleyerek çok üst bir dil kullanıp toplumdaki sorunlara ışık tutup çareler göstermiş. Bir düşünce ve aynı zamanda kültür sanat insanı. Yazar, şair, fikir ve aksiyon insanı. Sinema ile ilgili senaryo çalışmaları yapmış. Bize özgü bir sinema dili nasıl olabilir buna dair fikirler ortaya koymuş. Senaryo dışı yaptığı çalışmalarda sinemaya aktarılmış. Hem kültür sanat çalışmaları hem de fikir dünyası olarak gerçekten umman gibi bir kaynak.
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