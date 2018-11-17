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Sokak hayvanları evlerine kavuşuyor

Kışın gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarının sıkıntıları daha da artıyor. Hayvan dostlarımıza yardım etmek, onlara sıcak bir yuva vermek amacı ile yola çıkan Bilkent Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tepe Betopan A.Ş. sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kulübeler hazırlamaya başladı.

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AR-GE çalışmaları kapsamında üretilen suya dayanıklı, A1 yangın sınıfına sahip, yanmaz, böceklenme yapmayan, güneş ışınlarına dayanıklı ve zararlı kimyasallar içermeyen kulübeler ile sokak hayvanları rahata kavuşacak. Aralık ayının başında yaklaşık 20-30 adet kulübeyi Ankara Belediyesi’ne teslim edeceklerini söyleyen Tepe Betopan A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürü Kenan Kafdal, “Özel olarak tasarlanan kulübeler, başlangıçta Ankara’da yılda 200 adet dağıtılacak. Orta vadede ise hedefimiz, Türkiye’nin her yerine bu kulübelerden dağıtabilmektir.” şeklinde konuştu.  

 

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