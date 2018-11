Suriye'de hayat yeniden yeşeriyor

GÜNDE 6 SAAT ELEKTRİĞE AYDA 170 TL

Alternatif enerji sistemleri bölgede çok ayrı bir ekonomik döngü oluşturmuş durumda. Şehirlerde veya köylerde parası olan biri veya belli sayıda kişi ortaklaşa dev jeneratörler satın alıyor. Mazotla çalışan bu jeneratörlerin ürettiği elektrik enerjisi abone olanlara satılıyor. Herkes ödediği para kadar enerji alabiliyor. Her köyde ve her mahallede jeneratörler var. Köylerde ortalama ikişer jeneratör bulunuyor. Günde 6 saat çalışıyor. Onun dışında elektrik yok. Sadece bir evin aydınlatması için her abone 15 günde bir en az 60 tl ödemek zorunda, buzdolabı ve televizyon eklenirse aylık ortalama 170 TL ödemek zorunda. Her ay para ödeyemeyenler de güneş enerji sistemleri kuruyor. Bin ila üç bin dolara (5 bin ila 17 bin TL) kurulan güneş enerjisi üretme sistemleri birinci tercih...

