Suriye'de hayat yeniden yeşeriyor

Zulüm ve adaletsizliğin biriktirdiği acılara isyan eden mazlumların insanca yaşamaya dair umutlarının bir türlü filizlenip boy veremediği Suriye’de neler oldu/oluyor. Suriye’de İdlib mutabakatının ardından oluşan gelişmeleri takip etmek için bir hafta boyunca Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri ile İdlib bölgesini dolaştım. Azez, Mare, Afrin, Cinderes, Kotana, Soran, Sermede gibi onlarca yerleşim yerine uğradım. Köylerde geceleyerek Arap, Kürt ve Türkmenlerle görüşme imkanı elde ettim. Evlerine misafir oldum. Savaşın hayatlarından alıp götürdüklerini, geride bıraktıklarını ve geleceğe dair beklentilerini dinledim. Tabi bir yandan da günlük hayatı gözlemledim.

SURİYE’DE HAYAT

Türkiye’den ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 300 bini aştı. Peki, günlük hayat nasıl yaşanıyor, temel ihtiyaçlar nasıl karşılanıyor? Altyapının tamamen yok olduğu, elektrik içme suyu ve ulaşım imkanları gibi temel ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarını çok detaylı bir şekilde öğrenmeye çalıştım. Rejim bölgesinden muhaliflerin yaşadığı bölgelere petrolden, gıdaya, elektronik malzemeden ilaca kadar bin bir çeşit ürün geliyor. Türkiye’nin el attığı bölgelerin alt yapısı süratle onarılıyor. Eğitim sistemi tekrar işlerlik kazandı, hastaneler sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor. Gençler ve çocuklar spor salonları ve çeşitli kurslarda hem öğreniyor hem de terapi görüyor.