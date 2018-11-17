Turuncu Bağcık ile çocukları sevindirin

FLO mağazalarından veya www.flo.com.tr’den 5 lira karşılığı alacağınız her turuncubbağcık ile ihtiyaç sahibi çocuklara kaynak oluşturabilirsiniz. Bu kaynaklarla çocuklara yeni ayakkabılar üretilecek. Küçücük bir destekle çocukların bu mutluluğuna ortak olmaya ne dersiniz!
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