Yeni yıl hediyelerini aldınız mı?
Yeni yıl hediye seçenekleri burada.
Senin yeni yıldan dileğin ne?
So CHIC, yeni yılı karşılamaya sayılı günler kala en güzel hediye seçeneklerinin yer aldığı yeni koleksiyonuyla karşınızda. Unutulmaz bir hediye arayanlara özel tasarlanan koleksiyon, yeni yıl dileklerini içeriyor ve tek fiyatla satışa sunuluyor. So CHIC; sevgi, mutluluk, başarı ve şans gibi dilekleri simgeleyen tasarımların tümünü tek fiyatla satışa sunuyor. En şık hediye alternatiflerinden biri olan bu özel ürünlere 109 TL’ye sahip olabilirsiniz.
Bioderma ile sevdiklerinize güzellik hediye edin
Yeni yılda çarpıcı bir güzellik elde etmenin ilk aşaması derinlemesine temizlenmiş bir cilt... Bioderma Sensibio H2O Misel Su, eşsiz temizleme ve makyaj çıkarma gücü ile suya dayanıklı makyaj dahil tüm makyajı, kiri ve yağı cilde zarar vermeden temizliyor ve cildi derinlemesine arındırıyor.
Dikiş dikmeyi sevenlere: SINGER
SINGER’in rengarenk dikiş makinesi modelleri, yeni yıla girerken yine hayallere renk katıyor. Pembe, yeşil ve sarı renk SINGERSIMPLE dikişi makinesi modelleri, en güzel yeni yıl hediyesi alternatifleri içinde geliyor. SIMPLE serisi dikiş makineleri, renklerinin dışında pratik özellikleri ile de öne çıkıyor. Elektronik pedala sahip, seri ve sessiz çalışan SINGER SIMPLE serisi dikiş makineleri, küçük boyutlarıyla evde fazla yer kaplamıyor, hafif olduğu için de istenilen yere kolayca taşınabiliyor.
Sofralarda yeni yıl şıklığı
Kütahya Porselen yeni yıla özel olarak tasarladığı koleksiyonlarında; modern çizgileri, doğallık ve zarafetle buluşturuyor. Yeni yılı şık sofralarda karşılamak isteyenlerin tercihi Kütahya Porselen, yılbaşına özgü renk ve desenlerle tasarladığı hediyelik ürünleri ile de farklı alternatifler sunuyor.
Hediye alırken çocukların eğitimine destek olun
Yerli dermokozmetik markası COSMED, yılbaşı alışverişinizi yaparken çocukların eğitimine destek olmanızı sağlıyor. Yeniden tasarladığı ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmını TEGV’e bağışlayan COSMED ile çevrenizi sevindirirken çocukların eğitim hayatına katkıda bulunabilirsiniz. TEGV’e yardımda bulunmak için alınabilecek ürünler arasında: Cildin daha nemli ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olup, nem ihtiyacı duyan ciltlerin günlük bakımlarına yönelik geliştirilen DaytoDay Ultra Nemlendirici & Besleyici Krem’i de bulunuyor.
Sevdiklerinizi ve kendinizi özel hissettirin
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte her birimizi tatlı bir heyecan sarıyor. Sevdiklerini özel hediyelerle mutlu etmek isteyenler de hediye telaşına giriyorlar. Tüketicilerin tasarıma dahil olabildiği kişiselleştirilmiş mobilyalarıyla öne çıkan Buka, her zevke uygun hediye seçenekleri sunuyor. Hediyesine henüz karar veremeyenlere dekoratif yastıklardan, mumluklara; şamdanlardan tablolara kadar birçok ev aksesuarı, güzel bir alternatif oluyor.
Kadınlara renkli ve konforlu hediyeler Timberland’de
Şehirli kadınlara günlük hayatın her anında eşlik edecek hem zamansız hem de sezon gözdesi yeni yıl hediye seçenekleri Timberland’de. 45. yıl özel koleksiyonuyla ikonik sarı bot, yenilenen 90’lar stiliyle LondonSquare postal, Türkiye’de ilk kez satışa çıkan renkli montlar ve zarif parkalar...
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