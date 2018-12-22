Yeni yıl hediyelerini aldınız mı? 

Senin yeni yıldan dileğin ne?

So CHIC, yeni yılı karşılamaya sayılı günler kala en güzel hediye seçeneklerinin yer aldığı yeni koleksiyonuyla karşınızda. Unutulmaz bir hediye arayanlara özel tasarlanan koleksiyon, yeni yıl dileklerini içeriyor ve tek fiyatla satışa sunuluyor. So CHIC; sevgi, mutluluk, başarı ve şans gibi dilekleri simgeleyen tasarımların tümünü tek fiyatla satışa sunuyor. En şık hediye alternatiflerinden biri olan bu özel ürünlere 109 TL’ye sahip olabilirsiniz.