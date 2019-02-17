Bakan Çavuşoğlu Avrupa Parlamentosundaki ırkçılara yüklendi: Bunlar faşisttir, bunlar İslam düşmanıdır

Antalya’nın Elmalı ilçesinde programlarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yuva Mahallesi’nde mahalleliyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, siyasi hayatında Yuva Mahallesi’nin çok önemli olduğunu belirterek, mahalleye yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı. Çavuşoğlu, “Hangi sözü verdik de tutmadık? İyi günde de kötü günde de buradaydık. Yuvalılar da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı” dedi.

Yuva Mahallesi’nin yeni dönemde sulama kanalı ağını genişleteceklerine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Biz artık bu noktada o kadar çok iyiyiz ki, şimdi tecrübemizi komşu kardeş Irak’la paylaşıyoruz. Eski bakanımız Veysel Eroğlu özel temsilcisi olarak Cumhurbaşkanımızın Irak’ta bu kapalı sulama, kapalı kanallar. Su orada çok sıcak olduğu için kayboluyor. Suyu bırakıyoruz ama sıcaktan kaybolduğu için ‘yetmiyor’ diyorlar. Türkiye’de ne kadar su varsa göndersek, yetmeyecek. O zaman o kardeşlerimizle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Şu anda dünyada en iyilerden bir tanesi olduk, hep beraber” diye konuştu.

Yuva Mahallesi’nde eğitim konusuyla ilgili eksiklerin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Bize düşen Yuva’mıza güvenli yeni, güzel ve sağlam ilkokulu yapmaktır. İnşallah bunu da yapacağız. Yuva’da kapalı spor salonu yok buna rağmen kızlarımız Antalya üçüncüsü, Elmalı birincisi olmuş, Türkiye dördüncüsü olmuş. Bu kadar başarının olduğu yere spor salonu şart” şeklinde konuştu.

“100 YIL SAVAŞTILAR YETMEDİ BİR 30 YIL SAVAŞTILAR”

Avrupa Parlamentosundaki seçimlere ve Türkiye karşıtı saldırılara da değinen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Kimseye düşmanlığımız yok ama bize düşmanlık yapanlara haddini bildiriyoruz. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ırkçıların, İslam düşmanlarının saldırması ve Türkiye’yi gündem yapması doğaldır. Çünkü bunlar ırkçıdır, çünkü bunlar faşisttir, bunlar İslam düşmanıdır. Maalesef böyle şeyler var ama yarın bunlar geçmişte olduğu gibi bu batılılar İslam düşmanlığı modası geçtikten sonra bu sefer kendi aralarında din savaşlarına giderler. Tehlike oraya kadar gider. 100 yıl savaştılar yetmedi bir 30 yıl savaştılar. Biz istemeyiz böyle savaşları ama görüyoruz tehlikeyi. Bunlarla da mücadele ediyoruz. Şimdi tüm sorunları çözüyoruz. Yeri geldiğinde dik duruşumuzu gösteriyoruz. Ama sorunu çözmek için aklı selim davranarak, sorunları çözüyoruz. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Özgüvenden. Kimseye muhtaç değiliz. IMF’ye 23 milyar dolat borcumuz olsa, özgüvenli hareket edemeyiz. Şimdi girmeyin dedikleri Afrin’e giriyoruz. PKK, DAEŞ ne varsa hepsini temizliyoruz.”

“KUTSAL DAVALARIMIZA BİZ SAHİP ÇIKMALIYIZ VE BİZ ÇIKIYORUZ”

Fırat’ın doğusunda ‘yapma, etme’ diyenlerin kendilerini ilgilendirmediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Eskiden sahada kazanıyorduk, masada kaybediyorduk. Artık masada kaybetme devri bitti. Sonuna kadar kazanımlarımızı koruyoruz. Esasen kapasitemizin artmasından kaynaklanıyor. Bir de milletçe birlik ve beraberlik içinde olduğumuz için arkamızda milletin gücünü hissettiğimizi için dik duruyoruz. Batılı ülkeler karşısında tir tir titreyenlerin Kudüs’ü savunması mümkün değildir. Onların böyle bir derdi de yoktur. Yani kutsal davalarımıza biz sahip çıkmalıyız ve biz çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Yuva Mahallesi’nin ardından Salur Mahallesi’ne geçti. Çavuşoğlu, burada da Elmalı’ya yapılan yatırımları hatırlattı. Önümüzdeki seçimin çok önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Sizler de buradan çok güçlü destek vereceksiniz değil mi? Her yeri dolaşıyorum herkes Menderes Türel’den çok memnun. Elmalı’dan Menderes Türel kardeşimizden birinci olarak en yüksek desteği vereceğiz. Hem büyükşehirde hem Elmalı'da, Elmalı birinci olacak. Geçtiğimiz sene birinciliği kıl payı kaçırdık. Şimdi bir fırsat daha çıktı. Biz sizlere güveniyoruz, sizlerin yanlarındayız” dedi.

Her fırsatta Antalya’ya koştuklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Memlekete olan sevdamız hiç bitmez. Antalya’ya olan borcumuz da asla bitmez. Dünyanın neresinde olursa olsun Antalya ve Türkiye sevdasıyla yaşıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.